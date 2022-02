Silva a congresistas sobre moción de censura: “Lo correcto sería que vengan e investiguen”

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, se refirió a la moción de censura que se promueve desde el Congreso en su contra por irregularidades en la cartera que preside. Al respecto, el titular del MTC respondió que los congresistas que impulsan la medida deberían acercarse al ministerio para investigar las supuestas malas prácticas.

Asimismo, trató de defenderse al señalar que las controversias hacia él son cuestiones mediáticas falsas. En ese sentido, mencionó que los parlamentarios no deben limitarlo ni tampoco distraerlo de su trabajo.

“Los congresistas que están pensando en eso (moción de censura) deben investigar porque todo es cuestión mediática, todas son cuestiones falsas. Lo dicen una serie de medios, pero no investigan. Lo correcto sería que vengan al ministerio e investiguen. En primer lugar, (ellos) deben saber que estamos trabajando. No deben limitarnos ni tampoco distraernos”, dijo el ministro de Transportes y Comunicaciones en conferencia de prensa.

Exviceministra del MTC: “No guardo ningún rencor a quienes pretendieron humillarme”

La exviceministra de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) Fabiola Caballero Sifuentes denunció que terceras personas le enviaban “mensajes soeces” al solicitarle su renuncia al cargo.

Asimismo, en un video enviado a RPP, Caballero confirmó que su decisión de dejar el MTC “obedece a la imperiosa necesidad de evidenciar una realidad que pone en riesgo una realidad que tanto nos está costando construir”.