Fujimorismo impulsa censura contra Juan Silva pese a que se negaron a firmar moción de Susel Paredes

La bancada de Fuerza Popular está promoviendo una moción de censura contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, a pesar de que la congresista del Partido Morado Susel Paredes solicitó a las distintas agrupaciones parlamentarias firmar el pedido para que el titular del MTC sea retirado del cargo.

A través de un tuit, el legislador y vocero de Fuerza Popular, Hernando Guerra, confirmó que su bancada buscará la salida de Silva Villegas del MTC e indicó que Paredes no ha podido recolectar las rúbricas necesarias por “su poca representatividad”.

“Claro que firmaremos, pero firmaremos la moción de censura que está presentando Fuerza Popular con firmas de otras bancadas dónde sí alcanzaremos el número. Susel no pudo por su poca representatividad y formas poco democráticas. No te preocupes que vamos por la censura del MTC”, arguyó Guerra García al ser cuestionado por no adherirse al pedido de la parlamentaria del Partido Morado.

En tanto, Paredes Piqué cuestionó a la agrupación naranja, pero anunció que respaldará la propuesta porque “el país está por encima de todo”.

“Tarde, ahora que el ‘barro’ está hasta la cabeza el fujimorismo presenta una moción de censura contra el ministro Silva. Firmo la censura porque nuestro país está por encima de todo”, expresó.

Juan Silva dice que buscan censurarlo por “cuestiones falsas”: “Vengan al MTC e investiguen”

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, aseguró este martes que los congresistas que promueven la moción de censura en su contra, a raíz de los numerosos cuestionamientos a su gestión frente al MTC, se basan en “cuestiones falsas”.

“Yo pienso que los congresistas que están pensando en eso (censurarlo) deben investigar porque todo es cuestión mediática. Todas son cuestiones falsas. Lo dicen una serie de medios, pero no investigan. Lo correcto sería que vengan al Ministerio, investiguen y ellos saquen una propia conclusión. En primer lugar sepan que nosotros estamos trabajando y que no debe de limitarnos y tampoco distraernos porque estamos trabajando”, declaró a TV Perú.