Congreso: presentan una sexta moción para que se elija a un nuevo defensor del Pueblo

Este martes, el congresista de Perú Democrático Héctor Valer, con el respaldo de integrantes de dicha bancada y de Perú Libre, presentó una nueva moción donde solicita que se conforme una comisión especial multipartidaria encargada de elegir y proponer al Pleno a los candidatos para defensor del Pueblo, en reemplazo de Walter Gutiérrez.

En la moción de orden del día 2060, el expresidente del Consejo de Ministros hizo hincapié en que el mandato de Gutiérrez finalizó el 7 de septiembre de 2021 y que el plazo para designar a un nuevo titular de la Defensoría (70 días después del vencimiento del encargo) también concluyó.

“El proceso de elección del defensor del Pueblo deberá desarrollarse conforme al principio de transparencia, publicidad y meritocracia, respetando en la conformación de la comisión especial la proporcionalidad y pluralidad de cada grupo parlamentario”, se lee en el documento.

Esta es la sexta moción que propone relevar a Walter Gutiérrez, de las cuales solo dos fueron incluidas en la agenda del Pleno; sin embargo, hasta la fecha ninguna ha sido debatida por la representación nacional.

Walter Gutiérrez: “Voy a estar solo hasta el mes de marzo”

El último lunes, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, anunció que solo se quedará en dicho cargo hasta fines de marzo, ya que el Congreso de la República debe nombrar a su relevo para el periodo 2021-2025.

“Yo he dicho que voy a estar solo hasta el mes de marzo y voy cumplir con eso; no pretendo quedarme en el cargo. Yo voy a cumplir hasta el último momento, no estoy usurpando nada, pero también le digo a quienes se pronuncian de esa manera que lean la Constitución, deben conocer el marco constitucional y la Defensoría actúa en ese marco constitucional”, declaró a RPP.

En relación a las críticas de sector políticos por sus comentarios a la gestión del presidente Pedro Castillo, Gutiérrez indicó que no tiene “ninguna agenda política”.

“No me interesa la política, no tengo ninguna agenda política, pero yo voy a cumplir las competencias de la Defensoría y voy a conducirla hasta el último día en que esté en el cargo”, agregó.