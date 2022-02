Congresista Martínez: no es mala idea ofrecer préstamos para formar rondas

Apenas tomó el poder, el presidente Pedro Castillo anunció su intención de expandir el sistema de rondas en el país para combatir la inseguridad. Prometió presupuesto y logística. Todo apunta que en esa línea, el subprefecto del distrito de Majes (Caylloma), Paul Martínez Pacheco, ofreciera enrolar a ronderos en esa localidad a cambio de acceder a créditos. “Los que formen parte de los ronderos acá en el distrito de Majes van a tener un acceso a poder tener créditos de la Cámara Sudamericana”, ofrece Martínez, sobrino del legislador Edwin Martínez, en un video emitido por el dominical Panorama.

Algo muy inusual, que el propio congresista de Perú Libre, Jaime Quito, extrañó. Sostuvo que se debe investigar en caso se haya incurrido en un delito o falta. Desconoce que sea una política del Gobierno ofrecer este beneficio. “ Condeno cualquier aprovechamiento o utilización que pueda haber en este caso”, declaró el parlamentario. Agregó que no tiene conocimiento que se estén formando rondas en la región. Resaltó que ya debe cambiarse a Paul Martínez que proviene de la gestión del expresidente Martín Vizcarra.

Sobre el tema, el parlamentario de Acción Popular, Edwin Martínez, negó estar involucrado en el tema ante su acercamiento al presidente Castillo. Mantuvo reuniones. “Yo no tengo nada que ver con eso. Una cosa es el tema congresal y otra el de las sub prefecturas. Ellos dependen del partido de gobierno, del presidente”.

Sin embargo, para Martínez no es mala la idea porque a los ronderos no se les da ninguna compensación y se les necesita para frenar la inseguridad. “Si un subprefecto pide que apoyen o se inscriban como ronderos, y les ofrece créditos, no hay nada ilegal ¿no?, porque es un crédito, no les está ofreciendo un cargo público. De donde venga el crédito eso es ya responsabilidad de quienes lo ofrecen”, respondió.

Juan Espinoza Cuadros, coordinador regional de las Juntas Vecinales de Arequipa, señaló que en estos momentos no es necesaria la conformación de rondas en la ciudad ni en las provincias. Explicó que la función de las juntas es apoyar o dar aviso a la Policía de cualquier hecho delictivo. “Nosotros no tenemos nada que ver con rondas campesinas, que no han existido en Arequipa, por lo tanto, este ya es un tema político que se está dando por el Gobierno”, opinó.

Justamente un grupo de ciudadanos ya formaron rondas urbanas en la ciudad. La coordinadora regional, Claudia Aguilar, indicó que estas surgieron por invitación de ronderos de Cajamarca en 2021. Negó que vayan a competir con las juntas vecinales. También descartó que estén relacionados al caso del subprefecto de Majes. Añadió que constituyeron 15 rondas urbanas en la ciudad y 10 campesinas en provincias.v

Prefecto pedirá explicaciones a subprefecto

El prefecto regional de Arequipa, Nolberto Delgado, indicó que su despacho no ha hecho ninguna inscripción para ronderos en la región. Desconoce cómo es que estuvo propalando la información de la inscripción para la obtención de créditos. Solicitará el descargo correspondiente a Martínez.