Cantante es designada como jefa de Gestión Social en el Ministerio de Energía y Minas

La cantante Hilda Geldres, quien le compuso una canción al presidente de la República, Pedro Castillo, antes de que asumiera el cargo, fue designada como jefa de la Oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (Minem) por el titular de esta cartera, Carlos Palacios, pese a que no tendría la experiencia suficiente para el puesto.

El nombramiento se hizo oficial a través del boletín de normas legales del diario El Peruano publicado este martes 22 de febrero. El documento otorga este puesto de confianza a Geldres Sánchez y lleva la firma del ministro Palacios.

Designación de Hilda Geldres. Foto: captura

En su cuenta de LinkedIn y en su cuenta de Facebook, la nueva jefa de la Oficina General de Gestión Social del Minem detalla que es socióloga de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa y tiene una maestría en Seguridad y Medio Ambiente por la misma casa de estudios .

En cuanto a su experiencia personal, señala que fue analista del Ministerio del Interior, relacionista comunitaria de la minera Las Bambas, coordinadora de relaciones comunitarias del proyecto Majes Siguas II y supervisora de control de la Municipalidad de Mariano Melgar de Arequipa.

Asimismo, Hilda Geldres postuló al Congreso de la República en las elecciones extraordinarias del 2020 con el partido Contigo. En estos comicios, la socióloga prometió, entre otras cosas, eliminar la inmunidad parlamentaria e impulsar la reducción del sueldo de los legisladores.

Según un reportaje de ATV, la artista se ha manifestado en sus redes sociales a favor del cierre del actual Parlamento y ha realizado publicaciones antivacunas, pese a contar con dos dosis de la misma.

Exministro Herrera Descalzi cuestionó la designación

En una entrevista con ATV, el exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi cuestionó la designación de Geldres Sánchez como funcionaria por no contar con la experiencia necesaria para el puesto, y deslizó que habría sido nombrada por tener relación con el partido Perú Libre.