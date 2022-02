Agrupaciones políticas no podrían lograr que JNE acepte padrones a destiempo

Los movimientos políticos Fuerza Arequipa y Yo Amo Arequipa no tendrían posibilidades de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) termine aceptando sus padrones de afiliados, presentados en distintos momentos para las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

En entrevista con La República, el abogado especialista Jorge Sumari, explicó que, a través de la resolución 097-2021, el JNE fue claro en señalar que las agrupaciones políticas tenían que presentar sus padrones en un único acto, entre el 20 de noviembre del 2021 y el 5 de enero de 2022.

En el caso de Yo Amo Arequipa, liderado por Rohel Sánchez (exrector de la UNSA), presentó tres inscripciones: la del 7 y 21 de diciembre del 2021 y la del 5 de enero del 2022, último día de plazo.

“Ellos enviaron tres padrones y ahí tienen un problema. El JNE solo hizo valer la primera y los otros dos restantes no, por eso las ha devuelto. Entiendo que han apelado, pero yo creo que es imposible que el JNE lo dé por fundado, ya que se estaría contradiciendo y los más grave es que sería una resolución con nombre propio”, agregó.

Proyecto de ley

Congresistas de Alianza Para el Progreso (APP) y Renovación Popular (RP) presentaron tiempo atrás un proyecto de ley para que, de manera excepcional, el JNE termine aceptando los padrones presentados en partes.

Para el especialista, esta situación sería imposible, dado que la norma no tiene un efecto retroactivo. “La norma es clara, no tiene un efecto retroactivo y no puede aceptarse en plena convocatoria. De aprobarse, ya tendría efecto para las próximas elecciones”, indicó.

Sin embargo, no descarta que podría darse. “No podemos modificar las reglas de juego, sería un crimen legal. El JNE dijo que ya no modificaría su cronograma y, si se aprueba en el Congreso, sería un antecedente que rompería la democracia”, agregó.