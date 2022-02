Anahí Durand: “Lo que haya que investigarse en el Gobierno, que se haga”

¿Nuevo Perú ha quedado afectado por el apoyo que dio al Gobierno de Castillo?

Nuestro respaldo al Gobierno no ha estado supeditado a la presencia de uno o dos ministros en el gabinete. Se basó en un compromiso programático suscrito entre Verónika Mendoza y Pedro Castillo. En esa línea es que estamos. Y en esa posición demandaremos que en lo posible se regrese a esa plataforma de cambios. Creemos que ha habido aquí decisiones más orientadas a sobrevivir en una coyuntura política compleja que a llevar los cambios que la población sigue esperando…

¿Hay alguna autocrítica?

Pero lo que haya de investigarse y esclarecerse que se haga. Para mí, eso de las autoflagelaciones y autocríticas que nos exige la derecha se tienen que hacer de cara al pueblo... Hay que asumir las decisiones que se tomaron. Había que tomar decisiones en momentos de cambios frente a la amenaza del fujimorismo, y lo hicimos. Era un momento en el que había que asumir dos carteras importantes en un contexto de mucho asedio. No olvidemos que estamos también ante una derecha y ultraderecha golpistas y vacadoras. Creo que se puede hacer permanentemente el ejercicio de crítica y autocrítica. Pero eso no nos debe llevar ni a inmovilizarnos ni a caer en depresiones. Eso no es para la política.

También ha habido críticas desde la izquierda, preocupados por los silencios.

Pero por supuesto, y nosotros lo hemos hecho. En mi caso, al frente del Ministerio de la Mujer siempre dije que había cosas que corregir, que enmendar, que trabajar. Intentamos y sacamos iniciativas que ojalá la nueva ministra continúe, como el curso de los derechos de las mujeres contra la violencia, que algunos ridiculizaron. No es que hemos estado allí calladitos, queriendo agradar y siendo complacientes.

Debería ser así, ¿no?

Creemos que eso es parte del proceso político de construcción. Y, como digo, hay un concepto de crisis más profundo. Estamos viendo el agotamiento de un modelo con un Congreso también deteriorado, con un Ejecutivo asediado. Es un momento de desafío para los actores democráticos, para sacar adelante sus propuestas.

Si bien es cierto que un sector conservador ataca a Nuevo Perú, también hay una izquierda, tipo Bellido o Cerrón, que ataca a lo que llaman el “caviarismo”, tanto que parecen sus mayores enemigos.

No lo veo así. Creo que cada partido hará evaluaciones y sus cuentas, no voy a ahondar en lo de Perú Libre. Ahora nos corresponde ver nuestra propuesta y terminar de consolidar un instrumento político para una izquierda que sigue necesitando representación. Perú Libre es una izquierda que existe, que está allí, que ha tenido un proyecto regional... Y, bueno, lo que digan Cerrón y Bellido son sus opiniones. No nos estamos construyendo de cara a ellos. Estamos tratando de afirmar una propuesta de cara al pueblo. Y ese espacio para otra izquierda sigue vigente. Y allí veremos si nos aliamos, si convivimos, pero para nosotros la prioridad es consolidar el proyecto político en el que creemos, que sigue vigente y sigue teniendo espacio en la ciudadanía.

Ud. ha tenido experiencia de gobierno. ¿La izquierda está capacitada para gobernar? Muchos lo ponen en duda por las fallas del Gobierno.

No es un tema ideológico. Creo que aquí se ha exacerbado mucho cualquier acción del Gobierno y se han minimizado todos los logros. Todos los logros son piloto automático. Y no se reconoce lo que se ha podido avanzar en vacunación, estabilidad macroeconómica, lo que avanzamos por ejemplo con la pensión para los huérfanos del covid… Hay logros constantemente minimizados y se intenta por todos los medios exacerbar cualquier error. Creo que sí hay gente capacitada que está trabajando en este gobierno. Lo que hay es un Estado muy replegado, absolutamente devastado por la pandemia, y es lo que está costando mover. Ese es el desafío que se tiene por delante.

¿No cree que un gobierno de Castillo que tenga malos resultados va a golpear a toda la izquierda peruana?

Bueno, los procesos siempre son complejos y cambiantes... Creo que siempre se presenta esa figura desde la derecha tipo “¡oh, Susana hizo una mala gestión... nunca más una alcaldesa de izquierda!…”, pero ¿y la derecha que hace tantas malas gestiones y sigue entronándose en el poder?… Creo que hay que ampliar la mirada.

¿A qué se refiere?

Hay una crisis del régimen impuesto el 93, que está haciendo agua hace rato. La misma Constitución ha perdido legitimidad. Está siendo cambiada permanentemente por la Comisión de Constitución, estamos girando a un régimen parlamentarista, se ha roto el equilibrio de poderes. Es un momento definitorio para que nuevos actores puedan posicionarse. Y que el Gobierno de Castillo también pueda terminar su mandato constitucional. Y seguirá habiendo nuevas propuestas, nuevas agrupaciones, en un marco de respeto a la institucionalidad democrática. ❖