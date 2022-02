Ana Neyra: “Si hubiera tantos indicios, el informe ya debería estar avanzado”

La comisión del Congreso de la República que investiga el supuesto fraude electoral, dirigida por Jorge Montoya, de Renovación Popular, en estos casi cuatro meses de trabajo no ha encontrado ninguna prueba contundente que desacredite los comicios del 2021, donde Pedro Castillo derrotó a Keiko Fujimori.

Ana Neyra, exministra de Justicia, sustentó que es poco coherente abrir una comisión investigadora sobre un tema ya zanjado. Agregó que todo los demócratas, a estas alturas, han entendido de que no se produjo ningún fraude electoral, como lo denunció Fuerza Popular y sus aliados políticos.

“Lo que ha pasado es que las personas han votado mayoritariamente por el señor Castillo y, por eso, es presidente de la República”, recalcó.

Aunque los defensores del discurso de fraude afirmaban que habían pruebas claras, la exministra de Justicia recordó que todos los miembros de mesa acusados de suplantación ya han desmentido el hecho.

Asimismo, señaló que la Fiscalía ya archivó siete denuncias. No obstante, la hija de Alberto Fujimori mantiene las esperanzas en las 11 restantes.

“Tenemos que darnos cuenta de qué estamos alegando como supuestas irregularidades para cuestionar una elección que no ha tenido irregularidades”, comentó.

Neyra mostró su preocupación por las represalias que pueden tomar los partidos políticos contra las instituciones electorales como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y Reniec.

“El peligro ahí es que se pueda querer afectar a los organismos electorales como una represalia por no haberles dado la razón en sus reclamos y eso es peligroso”, advirtió.

En este sentido, explicó que no se han mostrado las listas del padrón -que contiene nombre, firma y huella del elector-, como solicitó Fuerza Popular, ya que el Tribunal de Transparencia del Ministerio de Justicia (Minjus) anunció que esto no era obligatorio porque contiene información sensible.

PUEDES VER: Juntos por el Perú exige desactivación de comisión que investiga supuesto fraude electoral

“Si hubiera tantos indicios, el informe ya debería estar avanzado, debería haber algún tipo de hallazgo”, dijo Neyra.

Por último, cuestionó el por qué la comisión de Montoya ha sesionado de manera reservada. Desde su punto de vista, es un derecho de todos los peruanos el saber cómo trabaja esta agrupación parlamentaria, la cual ha gastado cerca de S/ 150.000 en cuatro meses.

“Todo esto preocupa porque parece haber un direccionamiento político de la comisión”, concluyó.