Walter Gutiérrez anuncia que dejará su cargo en marzo: “No pretendo quedarme”

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, anunció que solo se quedará en el cargo hasta fines de marzo, ya que el Congreso de la República debió elegir a su reemplazante para el periodo 2021-2025 desde hace meses, pero existe en el Legislativo poca voluntad para ver el tema. Desde bancadas como Juntos por el Perú y Perú Libre han solicitado – en retiradas oportunidades – que se agende el tema para ser visto en el Pleno.

“Yo he dicho que voy a estar solo hasta el mes de marzo y voy cumplir con eso, no pretendo quedarme en el cargo. Yo voy a cumplir hasta el último momento, no estoy usurpando nada, pero también le digo a quienes se pronuncia de esa manera a que lean la Constitución, deben conocer el marco constitucional y la Defensoría actúa en ese marco constitucional”, declaró a RPP.

Por su parte, en agosto del 2021, la congresista Isabel Cortez de Juntos por el Perú presentó una moción de orden del día para que se toque el tema de la elección del nuevo defensor del Pueblo en el Pleno, pero no se cumplió con darle prioridad al tema. Ante ello, las bancadas cercanas al oficialismo cuestionan la permanencia de Walter Gutiérrez, quien – según un informe del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) – incluyó en su declaración jurada que era accionista mayoritario de Gaceta Jurídica S.A., empresa que contrató 11 veces con el Estado.

PUEDES VER: Modificación de la ley de colaboración eficaz beneficiaría a Vladimir Cerrón y Keiko Fujimori

Walter Gutiérrez asegura que no tiene una agenda política

El pedido para que se elija al reemplazante del defensor del Pueblo se incrementó luego de las declaraciones que tuvo Walter Gutiérrez en entrevista con Fernando del Rincón, para CNN, donde señaló que el presidente de la República, Pedro Castillo, ha cometido serios errores durante sus primeros sietes meses de gestión, por lo que le recomendó renunciar al cargo.