Prefecto de Arequipa: Mi despacho no ha dispuesto ninguna inscripción para ronderos

Anoche se dio a conocer que Paul Martínez, subprefecto del distrito de Majes de Arequipa y sobrino del congresista Edwin Martínez, ofrece préstamos a los ciudadanos a cambio de que se enrolen como ronderos.

Así lo reveló Panorama en su última edición. “Las personas que quieran formar parte de las rondas campesinas pueden venir en el transcurso del día; pueden venir el día de mañana para hacer una inscripción. (…) Y es así que los ronderos , los que formen parte de los ronderos acá en el distrito de Majes van a tener un acceso a poder tener créditos de la Cámara Sudamericana”, se escucha decir al subprefecto en un video que obtuvo el dominical.

Al respecto, este lunes el prefecto regional de Arequipa, Nolberto Delgado, indicó que su despacho no ha hecho ninguna inscripción para ronderos en la región. “Esto tal vez haya salido del doctor Mario Zapata, quien ha tenido una reunión con el subprefecto de Majes”, declaró.

PUEDES VER: Subprefecto distrital de Arequipa ofrece créditos a los ciudadanos si se hacen ronderos

Delgado manifestó que no conoce si el subprefecto llegó a algún acuerdo y desconoce cómo es que estuvo propalando la información de la inscripción para la obtención de créditos.

Asimismo, precisó que solicitará el descargo correspondiente a Martínez y que explique cuál fue el motivo que lo indujo a sostener esa conversación.

A raíz de este caso, hará una inspección a las subprefecturas, porque ya se ha dado con la sorpresa de casos en los que subprefectos no están en sus despachos, como es el caso de Pocsi.

Pese a los cuestionamientos a Paul Martínez, Delgado se refirió a él como un buen prospecto y que quizás “se le haya podido escapar” esa declaración por el “calor o el ímpetu del momento”. Expresó que quizás su inexperiencia lo haya llevado a hacer ese anuncio o por “un momento de locura”.

Incluso informó que el día viernes, Martínez se comunicó con él y le advirtió que esta información iba a ser propalada por el dominical. “ Me dijo que hay terceros que lo pretendían dañar , que si no pagaba un cupo eso iba a salir en Panorama. Me están chantajeando me están diciendo que si yo no pago, van a propalar esto. Es un joven prospecto de muy buena iniciativa”, señaló el prefecto regional.

Según él, el presunto chantaje provendría de medios de comunicación locales de Majes.

Luego señaló que evaluará el caso y aclaró que hacer esta clase de llamados para créditos no es potestad de un subprefecto.