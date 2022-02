Piero Corvetto: “Hemos colaborado y seguiremos colaborando”

El jefe la ONPE ratifica que esa entidad ha colaborado con la comisión investigadora y lo seguirá haciendo. Pide que al finalizar el periodo de este grupo se hagan públicas las sesiones.

El congresista Montoya ha dicho que han sido “reacios” en dar información. ¿Qué puede responder?

Lamento tener que corregir las declaraciones falaces del congresista Montoya. Hay decenas de oficios que la comisión ha enviado y se han contestado en su debida oportunidad de forma completa. He ido a las dos citaciones que se me realizaron. Nos han pedido tener acceso a un conjunto de información. Hemos tenido que adecuar un espacio para que el personal que han asignado pueda acudir a revisar las miles de actas y copias que están en nuestro poder en el archivo de Antares. Los miembros de la comisión se ausentaron desde el 13 de enero por diferentes motivos. Solamente han revisado el 8,08% de los documentos de las elecciones generales 2021 y el 9,21% de la segunda vuelta.

Indican que buscan “poner en evidencia” lo que pasó...

Ellos pueden investigar cuatro meses o cinco años y no van a encontrar nada. Acá no hay irregularidades, no hay ningún fraude. El fraude es el discurso de la mentira de los que perdieron una elección y no quieren reconocer su fracaso. Me hubiera encantado que estas entrevistas hubieran sido públicas, que podamos ver qué pregunta cada congresista y qué responde cada autoridad. Lamentablemente la comisión optó porque no. Tengo que desmentir de manera categórica, yo he dicho que vamos a colaborar, hemos colaborado y seguiremos colaborando con esta y con todas las comisiones.

Entonces usted fue citado en dos ocasiones…

Y le confieso que en la primera ni si quiera me atendieron. Citaron al doctor Salas Arenas y a mí el mismo día y a la misma hora. Yo tuve que esperar tres horas y cuarto y ni siquiera me atendieron. Cuando nos volvieron a invitar asistimos porque somos los más interesados en que todos estén convencidos de que la elección ha sido limpia y transparente.

¿Otros funcionarios de la ONPE han sido citados?

Las citaciones en el Congreso por código civil deberían darse cuando menos tres días antes, y la semana pasada enviaron el viernes en la noche para que vayan el martes. El mismo martes volvieron a decir que los dos funcionarios vayan y le insistimos que asistirán cuando se cite con la debida anticipación. Seguramente cuando termine la semana de representación serán citados y acudirán de manera puntual.

El argumento de que hubo reclamos, ¿justifica que la comisión siga?

Yo respeto mucho el rol fiscalizador del Congreso, sin embargo, han pasado muchos meses y no tenemos ninguna novedad al respecto. Que haya muchas denuncias sobre algo no justifica una investigación. Lo que queda entre peruanos es reconciliarse, aceptar los resultados.

Ellos piden transparencia y no la dan. Hay contradicción.

Respeto del funcionamiento propio y los gastos que puedan surgir. Lo que sí me atrevería a pedir es que, por transparencia, finalizada la comisión y su mandato, puedan hacer públicas los videos de las sesiones. El ciudadano lo merece, es un tema delicado. ❖