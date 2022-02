Castillo ataca a la prensa: “Cuando voy a una actividad, aparecen (a preguntar) por otra cosa”

El presidente Pedro Castillo criticó a periodistas al ser cuestionado por las supuestas contradicciones en las que incurrió al declarar ante el Ministerio Público sobre presuntas interferencias en los ascensos en las Fuerzas Armadas. El mandatario no toleró que los hombres de prensa le hicieran preguntas que no estuvieran relacionadas al tema central de su visita a Lurín: la supervisión del funcionamiento de las aplicaciones educativas en las tabletas digitales para los estudiantes del país, en el marco del regreso a clases.

“Hoy el Perú me ha elegido para responder a las grandes urgencias que tiene el país. Cuando voy a una actividad, aparecen (a preguntar) por otra cosa. Céntrense en las cosas del país”, señaló.

Castillo Terrones añadió que responder a los cuestionamientos de la prensa sobre temas fuera del ámbito educativo no era relevante, ya que él se encontraba preocupado por “urgencias” que tiene el país.

“Yo no me voy a comprar ese pleito porque yo tengo que estar atendiendo las urgencias que tiene este país” , agregó.

En otro momento, el jefe de Estado manifestó que la educación en el Perú y sus carencias son las problemáticas que desea resolver. En ese sentido, invitó a los hombres a prensa a que lo acompañen en sus labores diarias para así conocer la realidad del interior del país.

“Hablemos de la educación. Acompáñenme a ver las escuelas, a ver cómo están los niños desnutridos. A mí me interesa el país. ¿Por qué no me acompañan ustedes a ver como están las postas, cómo están los centros médicos? Si gustan, yo les pongo movilidad. Salgan de Lima, Lima no es el Perú ”, sostuvo.

Castillo evade pregunta sobre contradicciones ante la Fiscalía: “Esta prensa es un chiste”

El presidente de la República se mostró incómodo ante la consulta de la prensa respecto a algunas contradicciones en las que habría caído durante sus declaraciones al Ministerio Público, en el marco de las indagaciones que se realizan por una presunta interferencia en el ascenso de las Fuerzas Armadas.

Al ser consultado por un periodista de Exitosa, el jefe de Estado optó por enojarse y responder: “Esta prensa es un chiste”, mostrando su disconformidad por la consulta.