Castillo a pregunta sobre sus contradicciones ante la Fiscalía: “Esta prensa es un chiste”

El presidente de la República, Pedro Castillo, se mostró incómodo ante la consulta de la prensa respecto a algunas contradicciones en las que habría caído durante sus declaraciones al Ministerio Público, en el marco de las indagaciones que se realizan por una presunta interferencia en el ascenso de las Fuerzas Armadas.

Al ser consultado por un periodista de Exitosa, el jefe de Estado optó por enojarse y responder: “Esta prensa es un chiste”, mostrando su disconformidad por la consulta, cuando se encontraba realizando la supervisión del funcionamiento de las aplicaciones educativas en las tabletas digitales para los estudiantes del país, en Lurín. Evento en el que concurrió en compañía del ministro de Educación, Rosendo Serna.

“Estamos hablando de la educación peruana. Por qué no se centran en los temas importantes. Ese es el problema que queremos cambiar en la educación peruana, hablemos de la educación, acompáñenme a ver las escuelas, a ver cómo están los niños desnutridos, a mí me interesa el país”, complementó el mandatario.

Revelan contradicciones de Castillo ante la Fiscalía

Según un reportaje de Cuarto Poder, revelado este último domingo 20, el presidente Pedro Castillo parece tener dos versiones sobre su presunta injerencia en los ascensos de las Fuerzas Armadas, pues los chats de WhatsApp con el ex comandante general José Vizcarra indican algo completamente distinto a lo que el mandatario declaró ante de la Fiscalía sobre el tema.

Ante ello, el jefe de Estado señaló que responderá sobre estas contradicciones “en su momento”: “Salgan de Lima. Lima no solo es el Perú. El resto de lo que debo responder lo haré en su momento, pero cuando vengo a hacer una actividad, ustedes (la prensa) me vienen con otros temas. Esto les interesa a ustedes, pero yo no me voy a comprar ese pelito”, agregó.