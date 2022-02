Muñante sobre denuncia de Betssy Chávez contra Alva: “Que asuma las consecuencias legales”

La ministra de Trabajo, Betssy Chávez, anunció que no retirará la denuncia constitucional que presentó contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, tras la reunión que sostuvo con algunos parlamentarios de oposición en un hotel miraflorino, donde se habría tratado el tema de la vacancia presidencial. Ante ello, el parlamentario Alejandro Muñante de Renovación Popular señaló que la congresista de Perú Democrático tendrá que “asumir las consecuencias legales de sus actos”.

“La ministra Betssy Chávez dice que no retiraría su denuncia contra la presidenta del Congreso y otros congresistas “aunque se lo pida el papa”; no lo haga. Que todos los peruanos sean testigos de cómo se cae esa patraña, y luego que asuma las consecuencias legales de su acto”, escribió en su cuenta de Twitter.

En respuesta a ello, la titular del Ministerio de Trabajo le pidió calma a su colega parlamentario y se reafirmó en que no retirará la denuncia: “Estimado Alejandro, cálmese un poco. La denuncia tiene un procedimiento, y los votos (que pueden o no gustarnos) es lo democrático. Y el discurso de ‘asumir las consecuencias legales’, por supuesto. Y una vez más, no retiraré nada”, agregó.

Alejandro Muñante se pronuncia sobre decisión de Betssy Chávez de no retirar su denuncia constitucional contra María del Carmen Alva. Foto: captura de Twitter

PUEDES VER: Modificación de la ley de colaboración eficaz beneficiaría a Vladimir Cerrón y Keiko Fujimori

Presenta una segunda moción de censura contra Alva

Aunque el anuncio de tregua entre el oficialismo y la oposición haya sido dado hace menos de una semana, se conoció que Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y congresista de Juntos por el Perú, y otros legisladores de Perú Democrático, así como de Perú Libre, firmaron una nueva moción de censura contra María del Carmen Alva.

La moción de censura se fundamenta en la reunión entre un grupo de políticos y parlamentarios de oposición a la gestión del presidente de la República, Pedro Castillo, donde se habría tratado las formas de lograr la destitución del mandatario, según reveló un informe del semanario Hildebrandt en sus trece.