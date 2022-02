Fiscalía reabre investigación contra Luciana León por el presunto delito de enriquecimiento ilícito

El Ministerio Público decidió abrir una investigación preliminar contra la exlegisladora Luciana León Romero por el presunto delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. Esto tras reabrirse una investigación que fue archivada en el 2015 donde vinculan un departamento, la compra y venta de autos y desbalances en las cuentas de ahorro de la excongresista.

En noviembre del 2021, la Contraloría General de la República envió los documentos que acreditarían estos ilícitos a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Es así como esta investigación del 2015 sale del archivo para colocar a Luciana León en los ojos de la justicia.

La investigación que se archivó abarcaba el período entre 2006 y 2014, entre su primera y segunda gestión como congresista. Sin embargo, existe otra investigación que abarca su segundo período como parlamentaria del 2011 al 2016. Es aquí donde las entidades correspondientes alertaron que Luciana León adquirió, en 2012 y 2013, dos departamentos y 4 estacionamientos en una apacible zona de Barranco. El gasto ascendió a más de 1 millón y medio de soles, según información de la Contraloría.

Por su parte, el Ministerio Público señala como una primera inconsistencia en las finanzas de León el hecho de que el departamento del cuarto piso, actual domicilio de la abogada, fuese, entre marzo de 2013 y agosto de 2014, alquilado a la empresa Aero Servicios Vivaldino SAC, dedicada al servicio de comidas y restaurantes y que por entonces se encontraba con baja de oficio según la Sunat. La abogada recibió 87 mil soles en 17 meses de alquiler por parte de dicha empresa.

“Si no realiza operaciones económicas, llama la atención que alquile un inmueble que tampoco sea comercial, incluso si fuera una oficina administrativa, no queda claro si contaba con licencia de funcionamiento para que pudiera operar como oficina. En el caso de un inmueble que se adquiere y cancela no en el plazo previsto, sino en 39 meses… y ahí llama la atención”, dijo el abogado Klever Espinoza al dominical Punto Final.

Los intocables ediles

La excongresista también estaría involucrada en el caso “Los intocables ediles”, donde se le acusa de haber intercedido con el Ministerio de Economía y Finanzas para agilizar obras municipales en La Victoria.

Como se recuerda, el 3 de agosto de 2018, la policía detuvo a 25 personas, entre ellos al exalcalde de La Victoria, Elías Cuba, en una operación que desbarató la organización criminal “Los intocables ediles”, liderados por Alex Peña y presuntamente dedicada a cobrar ilegalmente parqueos vehiculares en el distrito y a beneficiarse con obras públicas sobrevaloradas.

Entre 2017 y 2018, Peña le habría pagado mensualmente a León una gran suma de dinero. Todo mientras era congresista.