Juliana Oxenford a López Aliaga tras decir que no paga a trolls en Twitter: “A la Sunat tampoco”

Troleada. El líder de Renovación Popular y actual candidato a la alcaldía de Lima, Rafael López Aliaga, fue troleado por la periodista Juliana Oxenford durante una entrevista en vivo transmitida por ATV este lunes 21 de febrero.

En efecto, al comenzar el diálogo, Rafael López Aliaga primero le pidió disculpas por las expresiones hechas contra Juliana Oxenford y los altercados entre ambos durante la última campaña presidencial.

“ Pedir disculpas, primero. Yo no soy político . Soy un hombre que viene del mundo de la empresa, vine de una campaña muy agitada y he aprendido muchísimo en esa campaña. He tomado una decisión que es amor. Porky love”, dijo entre risas el ahora postulante a la Municipalidad de Lima.

Ante esto, la periodista comentó: “¿Tiene un Hashtag? Porque sus trolls, sus defensores en Twitter, son increíble cómo se mueven. Hay toda una maquina ahí”. Seguidamente, Rafael López Aliaga mencionó: “Yo no tengo trolls. No le pago un mango a nadie”, y Juliana Oxenford respondió: “A la Sunat tampoco” .

“Si quieres hablamos de eso (…) Yo vengo a entrevistas de todo tipo. Yo no me corro de ninguna entrevista porque la función de toda periodista es preguntar y eso me ayuda mucho. Pregúntame por la Sunat, del hotel, del tren, o lo que quieras preguntar para aclarar a los troles que me atacan y me difaman”, aseveró López Aliaga.

Luego de recordarle sus deudas millonarias con la Sunat, Oxenford le dijo a Rafael López Aliaga que la controversia tiene que ver “los excesos y licencias que se dio en una campaña que fue muy agitada, muy polarizada para inventar un amorío a Mónica Delta, y llamarla a ella una asesina”.