IPYS sobre PL para modificar colaboración eficaz: “No se debería castigar las filtraciones”

En contra. El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) se refirió al dictamen de un proyecto aprobado en la Comisión de Justicia del Congreso que busca la modificatoria de la ley de colaboración eficaz. Esto, pese a los cuestionamientos del Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio de Justicia .

Según sostiene la institución, el documento aprobado, que espera la votación del Pleno Congreso para entrar en vigencia, incluye “la criminalización del trabajo periodístico relacionado con la divulgación de las declaraciones de los colaboradores eficaces”.

“De acuerdo al proyecto, los periodistas serían pasibles de ser condenados a prisión por informar sobre las delaciones , por ejemplo, de los integrantes de las organizaciones criminales”, se lee en un comunicado difundido este lunes 21 de febrero.

Asimismo, el IPYS asegura que la mayor parte de los contenidos proporcionados por fuentes confidenciales “tienen interés público, y por lo tanto están protegidos por el derecho a la libertad de información”.

La entidad, además, menciona “la importancia de mantener la reserva de los procesos investigativos en la justicia”. Sin embargo, asegura que “ el eventual castigo de la violación de esta reserva debe dirigirse a quienes están obligados a protegerla y no al mensajero periodístico ”.

Seguidamente, se recuerda que esta intención de modificar el código penal se está llevando a cabo “pese a que el Ministerio Público, hasta donde se tiene conocimiento, no ha mostrado un solo resultados sobre violación de la reserva de los procesos por colaboración eficaz; no obstante, dicha práctica ha sido denunciada desde hace varios años”.

“En cualquier caso, la reserva de las investigaciones no debería ser total sino caso por caso, y no se debería castigar las filtraciones per se , ni siquiera las interesadas o parciales, sino aquellas que generen un daño demostrable a los objetivos del proceso o la seguridad de los investigados”, afirma el pronunciamiento.