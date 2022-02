Cevallos: “Necesitamos que el presidente sea absolutamente honesto y transparente”

El exministro de Salud Hernando Cevallos consideró que el presidente de la República, Pedro Castillo, debe dar signos de transparencia y no dejar que los “escándalos” lleguen a Palacio de Gobierno, ya que afectan el correcto funcionamiento del país.

“Él debe dar signos de transparencia permanentemente, no permitir que estallen escándalos cerca de él, de corrupción. Esto le hace daño al presidente y nos hace daño a todos como país” , aseveró en diálogo con Exitosa.

De acuerdo con el extitular del Minsa, Castillo Terrones sí es una persona honesta y transparente. Sin embargo, falta que se implementen acciones para que la población pueda observar ello y, de esta manera, no permita que se hagan falsas acusaciones para perjudicar al Ejecutivo.

PUEDES VER: Fiscalía reabre investigación contra Luciana León por el presunto delito de enriquecimiento ilícito

“ El presidente debe abrir todas las puertas de Palacio, transparentar toda la situación del Ejecutivo, no permitir que haya ninguna sombra de duda sobre el jefe de Gobierno. Esto tiene que ver con la responsabilidad de sostener la moral de nuestro país. Nosotros escogimos a un presidente de la República y necesitamos que el presidente sea absolutamente honesto y transparente”, manifestó.

Cevallos criticó a medios que acusan al presidente

Por otro lado, Cevallos mencionó que algunos medios de comunicación acusan e investigan al presidente, pero antes “miraban para otro lado”.

“La derecha ha gobernado todos estos años el país. Y se han encargado de que los que llegaran con bandera de izquierda terminaran abandonándola y levanten la bandera de la derecha , del conservadurismo, de la defensa del status quo”, expresó.

Asimismo, comentó que el mandatario fue elegido por un sector de la población desatendido y dividido y remarcó que las problemáticas que aquejan a dicho grupo todavía no han sido resueltas.