Hernando Cevallos: “El presidente habrá pensando que mi cambio mejoraba la gobernabilidad”

El exministro de Salud Hernando Cevallos afirmó que el no haber sido ratificado por el presidente Pedro Castillo en el Consejo de Ministros de Aníbal Torres se debería a “razones técnicas” o una creencia del mandatario de que su salida del Minsa mejoraría la gobernabilidad en el país.

En entrevista con Canal N, Cevallos Flores reiteró su agradecimiento al jefe de Estado por “la oportunidad de dirigir el Minsa e hicimos lo mejor que pudimos”. También aseguró que existe la “necesidad de fortalecer la conducción del Minsa, de cuidar lo avanzado y resolver las cosas que están pendientes”.

“Ahora, ¿por qué razón el presidente tomó esa decisión? (...) Bueno, me dijo ‘necesito poner una persona en ese puesto’. Entiendo que lo habrá hecho por razones técnicas o habrá pensando que mi cambio mejoraba la gobernabilidad”, sostuvo.

En relación a la declaración del mandatario sobre Hernán Condori (“Tenemos a un ministro que ha venido de la chacra”), el extitular del Minsa indicó que “es un simbolismo que ha querido expresar el presidente para plantear que necesitaban un ministro que estuviera más cerca de las necesidades populares”.

“(¿Ese no era usted?) Esa es una respuesta que no debo dar yo, en todo caso lo debe dar la ciudadanía. Yo he hecho lo posible, junto a todo el equipo del Minsa. Si el presidente entiende que es momento del relevo, el presidente toma la decisión”, agregó.

Cevallos: “Es importante que el Ejecutivo transparente todas las acciones que realiza”

En otro punto de la entrevista, Hernando Cevallos se pronunció sobre el testimonio del presidente Pedro Castillo ante la Fiscalía, en el que niega haber recibido a Karelim López en Palacio de Gobierno, a pesar de que en diálogo con CNN confirmó que sí se reunió con dicha empresaria en la sede del Ejecutivo.

“Es muy importante que el Poder Ejecutivo en general transparente todas las acciones que realice para que no queden dudas. (...) Creo que hay que alentar eso porque es muy importante disipar cualquier duda para que del presidente —en el cual yo creo y pienso que es una persona honesta— no quepa ninguna duda de sus intenciones”, añadió.

Al ser consultado sobre la reacción de Castillo Terrones ante una pregunta sobre sus respuestas contradictorias en relación a Karelim López, Cevallos Flores aseveró que la presunta parcialización de un sector de los medios de comunicación no es motivo para que “el Gobierno no insista en darle un mensaje a la ciudadanía de que todo lo que se hace es absolutamente revisable”.