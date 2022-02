Procurador anticorrupción presenta denuncia constitucional contra fiscal de la nación, Zoraida Ávalos

El procurador público especializado en delitos de corrupción, Javier Pacheco, ha presentado ante la Presidencia del Congreso de la República una denuncia constitucional contra la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad, encubrimiento real, tráfico de influencias, y por organización criminal en agravio del Estado.

En el documento presentado, de 51 páginas, Pacheco hace seis imputaciones y basa su acusación principalmente en reportes periodísticos y en la entrevista que dio a un medio de comunicación la exfiscal Rocío Sánchez Saavedra, quien formó parte del equipo que investiga el caso Cuellos Blancos.

El procurador anticorrupción le imputa a Ávalos Rivera haber sido presuntamente favorecida en su proceso de nombramiento como fiscal suprema, debido a supuestas gestiones que habría hecho Luis Cavassa Roncalla, investigado y sindicado como miembro de la organización criminal Los Cuellos Blanco del Puerto.

Con otras imputaciones más, Pacheco refuerza su postura señalando que la titular del Ministerio Público estaría vinculada con los Cuellos Blancos, una red que involucraba a funcionarios, a servidores del Poder Judicial y Ministerio Público, y a miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Ellos cometían actos delictivos a cambio de favores.

Pacheco Palacios, basándose en las expresiones de la exfiscal provincial Rocío Sánchez, también acusa a la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, de una supuesta obstrucción a la investigación del caso Cuellos Blancos y de haber tenido una presunta “conducta disfuncional”.

Fiscal de la Nación responde

Zoraida Ávalos ya se ha pronunciado por este tema y ha indicado que desde que la nombraron en el cargo de fiscal de la nación “se han tejido muchas leyendas”, por lo que rechazó alguna relación con José Cavassa, quien se mantiene con arresto domiciliario.

“En mi nombramiento han vinculado al señor (César) Álvarez, después el señor (Rodolfo) Orellana. Ahora han cambiado, dicen que quien me ha ayudado, según esta leyenda, es (José) Cavassa. Que yo sepa, Cavassa no tiene ninguna investigación con el consejo que me nombró a mí”, declaró durante una entrevista en Latina el domingo 20 de febrero.

“No lo conozco (a Cavassa). Nunca (he tenido una relación con él). No hay nada que me vincule a este señor ni tampoco con el consejo que me nombró a mí. No hay una investigación al respecto. Por eso me sorprende”, agregó.