Cevallos: “Un gabinete variopinto no es la mejor respuesta para tener una identidad de Gobierno”

En La Entrevista, Paola Ugaz conversó con el exministro de Salud Hernando Cevallos, quien señaló que la su salida del Minsa fue bastante cordial. Aunque no quiso dar detalles sobre las conversaciones que tuvo con Pedro Castillo para asumir la Presidencia del Consejo de Ministros, dejó entrever que sus condiciones no fueron aceptadas por el Gobierno.

- Mucha gente se pregunta por qué no está Hernando Cevallos como ministro de Salud si estaba haciendo una gestión exitosa. ¿Qué le dijo el presidente Pedro Castillo?

Yo presumía que se podía producir un cambio en la constitución del Ministerio de Salud, porque el presidente me dijo que había algunas posiciones en relación a la conducción del ministerio y el partido planteaba las necesidades de asumir la conducción del Minsa. También porque yo había señalado que el presidente conversó conmigo, evalúanos el tema del premierato. Esto lo puedo decir porque ha sido público.

- El presidente le ofreció ser primer ministro

Lo conversamos con varios partidos de izquierda, lo conversaron con el presidente, conmigo. Luego él me llamó delante de ellos y conversamos algo que ya habíamos conversado anteriormente con el presidente. El tema no era solo de nombres, sino lo que queríamos hacer desde el Gobierno. Si queríamos levantar las promesas que se hicieron durante la campaña, objetivarlas, racionalizarlas y hacer una propuesta que sintonice con eso o ponernos en piloto automático y empezar a decir: ‘Bueno, necesito poner este y este ministro por las razones que sean’.

El presidente me llamó y me dijo que el premierato no estaba en conversación. ‘He decidido que no sea así. Necesito poner un hombre en el Ministro de Salud, usted entenderá'. Yo le digo: ‘Por su puesto, espero que esto sea para bien y que no se produzca un error en la designación. Muchas gracias’.

El presidente me dijo que ‘vamos a estar contacto’, ' no se aleje’. ‘Está bien, presidente, Yo voy a seguir con mis actividades y voy a dar mis opiniones políticas, pero me voy bien’. Fue una conversación en esos términos y nos despedimos amicalmente.

- Lo que me dice es que para aceptar ser premier no solo quería un cambio de nombre; sino metas claras y no fue aceptado.

Soy un hombre de convicciones de izquierda. Hay muchas cosas que tienen que cambiar en este país, cambios radicales. No comparto esa idea de que la sociedad se vaya nivelando poquito a poco. Cuando uno recorre el país y ve tanta inequidad, tanta falta de derechos, uno no puede entender que hayan empresas que se llevan tanto dinero sin que haya control.

Eso fue lo que hizo que me acercara al presidente Castillo, que estuviera a su disposición en toda su lucha y derrocar al fujimorismo que me parecía nefasto y me sigue pareciendo nefasto para el país. Si tuviera que votar otra vez, por su puesto que voto por el señor Castillo sin ninguna duda.

Respeto sus puntos de vista, creo que el presidente trata de actuar con responsabilidad. Podemos compartir o no.

- ¿Se puede decir qué otros líderes de izquierda estuvieron en la conversación para que usted sea premier?

Prefiero que no, pero sí estuvieron representantes de varios partidos políticos de izquierda intercambiando ideas con el presidente y ahí quedó el tema. El problema no eran nombres, sino de quién podría asumir el premierato y cuál era el perfil. Habían dos o tres elementos para tener en cuenta por la transparencia y calificación técnica, pero sobre todo con la identidad del proyecto que el Gobierno propuso.

- ¿Cómo piensa Pedro Castillo? ¿Cómo organiza ideológicamente su Gobierno?

Hay varias cosas que cuando uno analiza a Pedro Castillo pueden ser contradictorias, pero lo primero que hay que señalar, que es cómo me parece a mí, (es que) lo he conocido como un líder con una enorme sensibilidad social. Lo he visto conmoverse con situaciones de injusticia, esa sensibilidad la reconozco en Pedro Castillo.

También esa preocupación permanente porque las cosas no solo se decidan en Lima, sino también en el interior del país, por eso su vocación de viajar. Más allá de eso, los deseos tienen que aterrizarse en un camino claro. Ahí el apoyo de los equipos técnicos, la facilidad que él les dé para aceptar sus opiniones y encontrar en quiénes respaldarse es donde aparecen las dificultades.

Hay materia prima porque Pedro Castillo tiene sensibilidad, conoce el sufrimiento del pueblo, pero tiene que afirmarse en sus convicciones y encontrar una respuesta política que sea coherente con eso, un gabinete variopinto no es la mejor respuesta para tener una identidad de Gobierno clara que al pueblo le genere confianza.