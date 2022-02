César Azabache afirma que modificación en la ley de colaboración eficaz solo alcanzaría a Castillo

La modificatoria de la ley de colaboración eficaz que se impulsa desde la Comisión de Justicia del Congreso ha sido arduamente criticada, pues parece estar dirigida para trabar las investigaciones de corrupción. En esa línea, el ex procurador anticorrupción César Azabache cuestionó que se quiera dar luz verde a esta iniciativa cuando no se podría aplicar a casos complejos ya iniciados.

“Los casos emblemáticos no son alcanzados con esta ley. El único que podría ser alcanzado es Pedro Castillo con las investigaciones que se le están abriendo”, declaro a RPP.

En esa línea, Azabache manifestó que le ha “sorprendido” este proyecto de ley y que “no es nuevo”, porque estarían planteando un texto del archivo. “Ni siquiera en la más perversa lectura tiene consecuencias prácticas”, acotó.

Como se informó, la norma refiere que los procesos de colaboración eficaz se deben realizar en un plazo de ocho meses desde que se realiza la solicitud hasta que se celebra el acuerdo o denegación. Esto también tiene la opción de poder extenderse hasta por ocho meses si se trata de casos de crimen organizado y por cuatro meses si es causa justificada.

“Si vemos la lista, son casos que están en proceso. Cuando una ley como esta dice ocho meses, el primero es el que no ha comenzado. No sabemos si las investigaciones que están alrededor de Pedro Castillo tienen o no delatores”, dijo el exprocurador al respecto.

Periodistas se verían afectados

Otra de las características de este proyecto de ley es que señala pena de cárcel no menor a cuatro años ni mayor a seis a la persona que “indebidamente revele, proporcione o difunde, en todo o en parte, directa o indirectamente, la identidad de un colaborador eficaz o el contenido de sus declaraciones, en cualquier estado de la investigación o del proceso”.

César Azabache precisó que ello es inconstitucional, ya que esa prohibición ya existe, pero no en los casos de periodistas, quienes, en el ejercicio de su función, difunden esta información que es de interés público.