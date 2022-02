Betssy Chávez ratifica que no retirará denuncias presentadas contra Alva y Chirinos

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, ratificó que no retirará las denuncias constitucionales que presentó en contra de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, y la tercera vicepresidenta, Patricia Chirinos. La funcionaria defendió las acusaciones y aseveró que tienen que ser revisadas en las comisiones correspondientes.

“ Yo no voy a retirar ninguna denuncia constitucional, ni la que dirigí contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, tampoco voy a retirar la denuncia contra Patricia Chirinos , porque considero que hay infracción constitucional de los artículos 102, 112, 113″, señaló durante una entrevista en Punto Final.

En ese sentido, Chávez Chino sostuvo que no va a desistir por más de que se lo pidan, por lo que enfatizó en que sí existe una infracción por parte de las parlamentarias, que será llevado a Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y a la Comisión Permanente.

“ Aunque me lo pidiera el papa, yo no voy a dejar sin efecto las denuncias que he presentado. Hay una infracción constitucional a todas luces y al menos amerita que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales le dé el trámite de admisibilidad, amerita que se discuta en Comisión Permanente, amerita que se discuta en el pleno y que la fiscal evalúe si procede o no”, manifestó.

En relación a la tregua que se anunció entre el Legislativo y el Ejecutivo antes del pedido de confianza, la titular del Ministerio de Trabajo sostuvo que no confía en los gestos políticos de los congresistas.

“Yo no voy a ir a insultar a alguien en el Parlamento y después me voy a ir a dar un abrazo“, dijo.

Denuncias a Alva y Chirinos

El último 15 de febrero, Betssy Chávez presentó una denuncia constitucional contra la titular de la Mesa Directiva, María del Carmen Alva, por presuntos delitos especificados en el Código Penal, tras las reuniones que tuvo la representante del Congreso con otros legisladores en un hotel miraflorino.

“El propósito de los asistentes a la reunión de crear nuevas causales para vacar, suspender o destituir constitucionalmente al presidente mediante la modificación de la Carta Magna para someterla a su propósito golpista, dándole a esta una apariencia de legalidad”, señala la ministra en la acusación.

Posteriormente, la funcionaria de Estado presentó una denuncia contra la congresista de la bancada de Avanza País Patricia Chirinos por algunas frases que lanzó en contra del presidente de la República, Pedro Castillo, un foro en Estados Unidos organizado por el Instituto América por la Democracia.