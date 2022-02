AAR: “El problema de fondo no es solo Castillo, sino también Aníbal Torres”

Aunque existe un pacto entre el Congreso de la República y el Gobierno de Pedro Castillo, Augusto Álvarez Rodrich precisó que el gabinete ministerial, liderado por Aníbal Torres, no obtendría con tanta facilidad el voto de confianza.

Por ejemplo, Betssy Chávez, ministra de Trabajo, alegó que no retirará ninguna denuncia interpuesta contra María del Carmen Alva, presidenta del Congreso, y Patricia Chirinos. La también congresista aclaró que no retrocederá en este procedimiento aunque se lo pida el mismo Castillo Terrones.

Pero el enfrentamiento no solo vendría por parte del Ejecutivo. La parlamentaria Adriana Tudela afirmó que Avanza País no dará el voto de confianza a Aníbal Torres. “Considero que el Congreso ha tenido que ejercer un rol fiscalizador un poco más drástico. Hasta el momento, solo se ha censurado a un ministro y no debería ser así”, declaró en Punto Final.

Según un informe del diario La República, el gabinete Torres, hasta el momento, tendría asegurado los votos de Perú Libre (32), Somos Perú (5), Juntos por el Perú (1) y Perú Democrático (7), lo que daría un total de 45.

“¿Por qué votan por el gabinete? Porque hay miembros del gabinete que son de esas bancadas, de esos partidos”, recordó Rodrich.

En contra, estaría Fuerza Popular (24), Avanza País (10), Renovación Popular (9) y Podemos Perú (1), que sumarían 44 votos. Mientras que 41 congresistas aún evalúan su posición.

“Lo más probable es que esto se vaya negociando hasta el final. Al final, (el Congreso) siempre hace mucho ruido, pero siempre votan por la confianza”, resaltó.

En este contexto, AAR precisó que algunas bancadas están condicionando sus votos a la renuncia de ministros cuestionados como Hernán Condori del Minsa; Juan Silva del MTC; Ángel Yldefonso del Minjus y Carlos Palacios del Minem.

“Al final, el problema de fondo no es solo el presidente de la República, sino también el primer ministro, Aníbal Torres, quien se ha dedicado a encubrir potenciales delitos del Gobierno, justificar el uso del sector público como agencias de empleos, no detectar casos de violencia contra la mujer e interpretar la Constitución como le de la gana, es un pésimo primer ministro”, analizó.

Aunque Rodrich consideró que Torres Vásquez debe dejar la PCM, alegó que el Congreso no está dispuesto a quemar la primera bala, por lo que, este 8 de marzo el Consejo de Ministros obtendría la investidura.