Arequipa: comisión emitirá informe final sobre firma de adenda 13 de Majes II

Arequipa. Luego de más de 40 días de espera, la comisión de Agricultura del Consejo Regional de Arequipa (CRA) se reunirá hoy para emitir el informe final sobre la adenda 13 del proyecto Majes Siguas II.

El consejero Harberth Zúñiga , señaló que se presentarán dos dictámenes. El de mayoría, representado por el presidente de la comisión Elmer Pinto, se inclina por la no suscripción del documento; mientras que, el de minoría elaborado por Zúñiga, apoya la firma.

Zúñiga hizo hincapié en diversos aspectos técnicos sobre el debate de la adenda 13 como por ejemplo, las recientes declaraciones de Pinto respecto al costo del agua, necesidad de empleo, opinión de Contraloría, entre otros. “Debe entenderse que no estamos haciendo una auditoria a Majes Siguas II, estamos en la fase de ejecución contractual. No podemos hablar de lo que pasó anteriormente, debemos pronunciarnos si existen las condiciones para suscribir. La adenda 13 está enfocada al cambio tecnológico no a otros temas” sostuvo el consejero.

