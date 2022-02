Modesto Montoya: “Confío plenamente en que tendremos el voto de confianza en el Congreso”

Confianza. El titular del Ministerio del Ambiente (Minam), Modesto Montoya, mostró su confianza en que el Pleno del Congreso de la República dará la investidura al gabinete ministerial liderado por Aníbal Torres el próximo martes 8 de marzo.

“ Confío plenamente en que tendremos el voto de confianza en el Congreso . Ha habido signos como estos eventos de amistad de un lado y otro. Ya sentía un cierto acercamiento. Por ejemplo, el almirante Jorge Montoya primero me felicitó por el nombramiento. Eso era un gesto amable pero que también se entendía que estamos yendo en un sentido con todos los peruanos, la empresa privada y la sociedad civil en beneficio del país”, declaró en canal N el último domingo.

Montoya señaló que “lo peor que puede haber es un enfrentamiento cuando el Perú pasa dificultades”. Seguidamente, enfatizó en que el presidente Pedro Castillo no lleva “un gobierno comunista”. “Se habló de que el profesor Pedro Castillo iba estatizar quioscos, tiendas, pero se nota que ese no es el caso. No hay esas amenazas comunistas que algunos temían”, expresó.

En ese sentido, el nuevo ministro del Ambiente añadió: “ Estamos en un gobierno democrático . Los indicadores económicos que se ven de manera nacional e internacional no son tan alarmantes como estaba augurando algunos políticos”.

No obstante, Modesto Montoya señaló que los parlamentarios están “en el derecho” de interpelar a los ministros que “ellos crean conveniente”.