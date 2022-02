Zoraida Ávalos sobre dictamen para modificar la colaboración eficaz: “Es preocupante”

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, se refirió al dictamen de un proyecto aprobado en la Comisión de Justicia del Congreso que busca la modificatoria de la ley de colaboración eficaz. Esto, pese a los cuestionamientos del Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio de Justicia .

“ Es preocupante porque toda esta campaña tiene una misión . No solo es desacreditar a la fiscal de la Nación, sino a todos los fiscales e investigaciones. Lo que están haciendo es traer abajo (el trabajo de la Fiscalía), lograr que la ciudadanía pierda credibilidad en nosotros”, señaló durante una entrevista en Latina este domingo.

Más temprano, el Ministerio Público sacó un comunicado mostrando su rechazo a esta iniciativa, ya que “atenta contra la lucha anticorrupción y del crimen organizado”.

Seguidamente, Ávalos mostró su extrañeza por la aprobación de este dictamen, debido a que, coincidentemente, la norma de colaboración eficaz ha servido a las autoridades del sistema anticorrupción para desbaratar organizaciones criminales e identificar a sus integrantes.

“ Muchos de los líderes políticos que están investigados en el Ministerio Público tienen representantes en esa comisión . Son aquellos que han abonado para que salga ese proyecto o dictamen. Me pregunto yo: ¿Allí no hay un conflicto de intereses? ¿Qué pretenden con este proyecto? De alguna manera desincentiva a los fiscales y a los colaboradores . Eso desmotiva”, expresó.

En otro momento, la titular de la Fiscalía mostró su preocupación, ya que, de aprobarse esta norma en el Pleno, “los plazos no guardarán correlatos con los plazos procesales”. “Es más peligroso porque de alguna manera ahora va a desmotivar a los fiscales porque van a hacer custodia de esa información porque si no, pueden tener pena de cárcel no menor de cinco años. También para el sector periodístico. ¿No es mordaza? (sic)”, opinó.

Cabe mencionar que la Comisión de Justicia aprobó el dictamen poco después de que el Poder Judicial aprobara la colaboración eficaz del expresidente de la Corte del Callao Walter Ríos, quien aportó información sobre 40 casos de corrupción y delató a 90 personas.

También se vio esto, días antes de que los exdirectivos de Graña y Montero, José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña, suscribieran el acuerdo de colaboración eficaz sobre graves delitos de corrupción y el desembolso de alrededor de 60 millones de soles como reparación civil.