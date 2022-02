Voto de confianza: ¿qué dijeron las bancadas tras reunirse con Aníbal Torres?

El nuevo gabinete ministerial liderado por Aníbal Torres solicitará el voto de confianza al Parlamento el 8 de marzo. En esa línea, el primer ministro ha mantenido reuniones con las bancadas políticas de Perú Democrático, Podemos Perú, Juntos por el Perú, Alianza para el Progreso, Somos Perú y el grupo de legisladores del Partido Morado con el fin de mantener un diálogo el último jueves 17 de febrero.

Revisa qué han comentado los voceros de los diferentes partidos políticos tras reunirse con el titular de la PCM y si sus bancadas ya tomaron una decisión sobre si dar o no el voto de confianza al gabinete de Aníbal Torres.

¿Qué han dicho los partidos políticos?

Perú Libre

Waldemar Cerrón, vocero de la bancada de Perú Libre, señaló a la prensa que su bancada sí dará el voto de confianza.

“Luego de esta sesión hemos acordado respaldar al 100% al gabinete de Aníbal Torres”, señaló el congresista.

Podemos Perú

José Luna, vocero de Podemos Perú, indicó que su bancada es democrática y respeta la Constitución. Asimismo, afirmó que su partido político escuchará primero la exposición del Ejecutivo.

“¿Cómo un partido serio va a tomar una decisión (sin escuchar al gabinete)? Bueno, esa es su decisión de bancada (de otros partidos) y entiendo que es por su juventud, por su falta de experiencia. Pero se tiene que escuchar cuáles son los planes y programas del Ejecutivo para tomar una decisión”, manifestó a la prensa.

Somos Perú

Wilmar Elera, vocero de Somos Perú, señaló que su partido sí dará la confianza al nuevo gabinete ministerial el próximo 8 de marzo.

“El Perú no puede parar. Debemos seguir buscando la tan anhelada reactivación económica y acelerar la vacunación en niños para que el reinicio a clases sea exitoso”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

Alianza para el Progreso

Eduardo Salhuana, vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, declaró que su agrupación política decidirá si da el voto de confianza luego de escuchar la exposición del primer ministro, Aníbal Torres.

“Escucharemos la exposición del jefe del gabinete y la bancada tomará una decisión en el momento que corresponda, es decir, después de la exposición”, señaló luego de la reunión del 17 de febrero.

Perú Democrático

Carlos Zeballos Madariaga, vocero de la bancada de Perú Democrático, dio a conocer que su agrupación política sí otorgará el voto de confianza.

El parlamentario declaró a la prensa que los ministros del actual gabinete deben “emprender trabajo” a pesar de las críticas en su contra. “Hay cuestionamientos, hay investigaciones de por medio. Vamos a darle el voto de investidura al gabinete”, señaló.

Juntos por el Perú

La bancada Juntos por el Perú aún no ha tomado una decisión sobre si otorgará o no el voto de confianza. La congresista del partido Ruth Luque apuntó que su bancada hasta el momento no ha emitido una postura oficial.

“Quiero aclarar que nuestra bancada de Juntos por el Perú no ha tomado ninguna decisión: a favor, en contra o abstención respecto al gabinete Torres”, detalló la legisladora a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, JP no concretó su reunión con el premier, pero remitió un escrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) con diferentes temas de agenda que consideran importantes para el país.

Partido Morado

Los legisladores del Partido Morado, al finalizar reunión con Aníbal Torres, anunciaron que no darían voto de confianza al gabinete si no se cambian a los ministros de Salud y Transporte.

“Las designaciones hechas por el Gobierno nos genera mucha desconfianza (...). Lo que le hemos señalado es que, si no hacen las correcciones, especialmente en la designación de los ministros de Transportes y Salud, nosotros no vamos a evaluar dar el voto de confianza”, declaró la congresista Flor Pablo a las afueras de la PCM.