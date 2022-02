Políticos y empresarios corruptos ocultaron US$ 8 mil millones en el Credit Suisse

Un informante filtró al periódico alemán Süddeutsche Zeitung los archivos de 18.000 cuentas bancarias del Credit Suisse, que ocultaban US$ 8.000 millones de propiedad de exdictadores y sus familiares, además de políticos y empresarios vinculados con la corrupción, informó la organización de periodistas Proyecto de Reportajes sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP, por sus siglas en inglés).

Considerada por la propia OCCRP –que compartió la información con 48 medios de todo el mundo-, como la más vasta e histórica filtración del secreto bancario suizo, la información comprende operaciones bancarias desde 1940 hasta 201 0.

En los registros del Credit Suisse fueron identificados altos funcionarios de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), acusados de robar los fondos de la empresa que financia al régimen dictatorial de Nicolás Maduro.

La OCCRP señaló que los dueños de las cuentas secretas son más de dos docenas de venezolanos relacionados con cuatro notorios casos de corrupción en agravio de PDVSA y que llegaron acumular alrededor de US$ 273 millones en 25 cuentas. Entre ellos se encuentran el proveedor de PDVSA, Roberto Rincón Fernández, y su hijo Roberto Rincón Bravo, ambos acusados de corrupción, quienes son dueños de cuentas por 93 millones de francos suizos (aproximadamente US$ 100,9 millones).

Entre las cuentas identificadas por los periodistas también se encuentran las del capo del narcotráfico en Europa del Este, el serbio Rodoljub Radulovic, que usó el Credit Suisse para lavar 3 millones de euros. Más conocido como “Misha Banana”, la especialidad de Radulovic es el contrabando de cocaína sudamericana.

El alemán Eduard Seidel, exrepresentante de la compañía de comunicaciones Siemens en Nigeria, acusado de pagar sobornos a funcionarios gubernamentales para obtener contratos, mantiene vigentes sus cuentas en el Credit Suisse, que se preciaba de contar con los mejores mecanismos para preservar el secreto bancario.

El millonario empresario minero Muller Conrad Rautenbach, acusado de desembolsar coimas a funcionarios de la República Democrática de Congo, abrió cuentas en el Credit Swiss después que fuera sancionado por los Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas.

Otro hallazgo de los periodistas es el caso del rey Abdalá II de Jordania, quien, en tanto negociaba ayuda del exterior para su país, llenó su cuenta personal en el banco suizo con más de US$ 223 millones.

También está el caso de la esposa y el hijo del presidente de Kazajstán, Kassym-Jomart Tokayet. Abrieron una cuenta en el Credit Suisse en 1998, siendo en ese momento canciller de su país, y actualmente son titulares de off-shores en Islas Vírgenes Británicas que manejan propiedades por más de US$ 5 millones, además de registrar inmuebles en Moscú y Gineba por US$ 7,7 millones.

“Los expertos en cumplimiento (bancario) que revisaron los hallazgos de los periodistas de la OCCRP dijeron que a muchos de estos clientes no se les debería haber permitido efectuar operaciones bancarias en el Credit Suisse ’', informó la organización periodística.

“Cuando se les preguntó por qué existían tantas de estas cuentas, anteriores y actuales empleados describieron una cultura laboral que alentaba a asumir riesgos para aumentarlas ganancias’', detalló.

El Credit Swiss emitió un comunicado para “rechazar enérgicamente las acusaciones e inferencias sobre las supuestas prácticas comerciales del banco”.

Y precisó que parte de las cuentas incómodas, pertenecen a “una época en la que las leyes, las prácticas y las expectativas de las instituciones financieras eran muy diferentes de lo que son ahora”.

Sin embargo, el banco suizo tiene antecedentes.

En 2014, el Credit Suisse aceptó culpabilidad por ayudar a evadir impuestos a ciudadanos estadounidenses, por lo que debió abonar multas y reintegros por US$ 2 mil 600 millones.

En 2017, el Credit Suisse acordó con Departamento de Justicia de los Estados Unidos abonarle US$ 5.300 millones por la comercialización ilegal de valores respaldados por hipotecas.

El 29 de julio de 2021, el diario The New York Times informó que un informante comunicó a las autoridades de Estados Unidos que el Credit Suisse, 7 años después de comprometerse a que no ayudaría a los norteamericanos ricos a evadir impuestos, lo seguía haciendo, lo que ha motivado una nueva investigación contra el banco suizo.

¿Cuál fue la motivación del informante que filtró las cuentas secretas del Credit Swiss? Esto es lo que le respondió a la OCCRP: “Proteger la privacidad financiera de sus clientes es un pretexto para ocultar el papel vergonzoso de los bancos suizos como colaboradores de los evasores de impuestos. Creo que las leyes suizas de secreto bancario son inmorales”.

En el proyecto de la OCCRP intervinieron 163 periodistas de 39 países.