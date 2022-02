Pescadores: “No nos alcanzan los 200 soles que nos entrega Repsol”

El pescador Felipe Trillo Piedra es un número.

Es una de las 3.374 personas a las que, según la empresa española Repsol, provee de “soporte”. Es decir, una compensación desde que el 15 de enero se produjo la fuga de crudo. Felipe Trillo Piedra dejó de pescar en Ancón por el derrame y no volverá a la mar hasta que no concluya la limpieza del hidrocarburo. Mientras tanto, solo vive del “soporte” de Repsol. Más de un mes después de ocurrido el vertimiento de petróleo, Felipe Trillo relata cómo sobrevive sin dedicarse al trabajo de toda su vida: la pesca. Dijo:

Nosotros vivimos del día a día de la pesca. Todos los pescadores salimos, no esperamos que alguien venga y nos mantenga, porque nosotros sabemos trabajar. Ahora mismo no estamos laborando, ese es el problema. Repsol nos mantiene mediante la limpieza del mar. Nos lleva al mar para el recojo del petróleo. Nos pagan 700 soles a cada embarcación, pero en cada una van 3 pescadores. Al final, cada uno recibe 150 soles, aproximadamente, porque nosotros pagamos el combustible. Además, recién hace tres semanas nos han comenzado a dar todos los implementos, antes salíamos sin nada. Antes yo ganaba hasta 600 soles diarios. Yo tengo 5 hijos, 2 de ellos en la universidad. Salgo a limpiar el mar, pero no alcanza. Tengo que buscar otro trabajo, aunque sea de construcción porque debo alimentar a mis hijos, entre ellos hay pequeños. ¿De dónde saco el dinero? Con 200 soles no alcanza para la semana. Lo que nos da Repsol no nos alcanza. Ahora que todo está subiendo, esa plata te es solo para 2 a 3 días.

Fuera del mar. Felipe Trillo Piedra, pescador en Ancón. Foto: La República

Robert Bastidas Hinostroza es otro número. También es pescador de Ancón. Bastidas, como sus compañeros, no ofrece conferencias de prensa, no lanza comunicados por las redes sociales y tampoco aparece en los medios de comunicación. Solo es un número de los 3.374 afectados por la fuga de crudo. Esto es lo que confió:

Desde el día del derrame del petróleo, el muelle está vacío, ya no trabajamos. Estamos aquí porque el mar está contaminado, las especies también. Y todavía no viene una entidad que haga un estudio a un 100% de cómo se encuentran las áreas de pesca. Estamos haciendo un trabajo que no nos compete a nosotros, pero lamentablemente lo hacemos por la misma necesidad. Estamos haciendo la limpieza de mar y nos hacen un pago de 200 soles a la semana, y a veces a los 8 o 9 días por cada pescador. Estamos mortificados porque con ese dinero a la semana no se puede vivir. Había compañeros que sacaban hasta 300 soles al día. En temporada de verano duplicábamos. No podemos reactivar nuestro trabajo porque el mar está contaminado. Antes venía el público a comprar pescado en el muelle de Ancón. Pero ahora no hay nada. ¿Usted como consumidor va a comprar un pescado del que sospecha que está contaminado? No, entonces, prácticamente nos han paralizado. La directiva (del gremio de pescadores) ha hablado con Repsol, pero nos han dicho que debemos esperar, que todavía no hay un acuerdo concreto. El Gobierno nos ha parado por 90 días, ya pasaron más de 30. Tenemos cerca de 60 días más para seguir colgados, como se dice, y este trabajo de limpieza del petróleo por lo que veo ya lo quieren culminar. Dicen que 70% ya está limpio. ¿Ahora de qué vamos a vivir? Estamos viviendo de sus migajas (de Repsol).

Desde el Poder Ejecutivo se anunció un abonado por los pescadores afectados por el derrame de hidrocarburo. El Ministerio de la Producción dijo a este periódico que todavía no se define el monto del bono que se proporcionaría a los afectados. Y que lo determinará el Ministerio de Economía. Más de un mes después de la fuga de petróleo, el Ejecutivo todavía no decide la cifra. ¿Cuántos meses necesita para tomar la decisión? Parece no tener apuro. Por eso, la sensación de los pescadores, los comerciantes y de las personas vinculadas con la actividad es la del abandono.

Eso es lo que compartió Angélica Sánchez Valderrama, dueña de un pequeño restorán, Rossana y Denitza, ubicado en el muelle de Ancón:

Ya no vienen comensales. Ahora solo atiendo una mesita. Antes vendíamos todos los días, los sábados y domingos. Ahora a las justas vendemos 50 soles. Antes por día hacíamos 800 soles a 1.000 soles, y los fines de semana era el triple, Ahora los fines de semana solo llegamos a 300 soles. Hemos tenido que despedir personal. Aquí trabajaban entre 5 a 6 personas. Ahora traigo a mi hija y tengo una ayudante. Nosotros traemos el pescado del fondo, porque de la playa no hay nada. Básicamente cocinamos con el bonito y el perico. Pero la gente tiene temor, preguntan. Nosotros no vendemos ningún pescado de peña ni mariscos, a menos que sean congelados, pero de aquí no. Nosotros venimos todos los días, aunque sea vendamos un plato, porque de esto comen nuestros hijos. ¿Qué podemos hacer? Nosotros dependemos de esto. Así como los pescadores dependen de la pesca, nosotros dependemos de los pescadores. Yo he pedido plata para invertir y ahora tengo deudas. Los cobradores vienen y algunos no comprenden. Yo soy viuda y tengo mellizas bajo mi cuidado. Recién Repsol ha venido a pedir nuestros datos. Pero ellos quieren que saquemos una licencia de la municipalidad que nos certifique que trabajamos acá. Y también que un juez de paz u otra autoridad nos avalen. ¿Qué tipo de apoyo es ese?

En picada. Angélica Sánchez vendía hasta 1.000 soles diarios. Ahora solo obtiene 300 soles. Foto: difusión

El presidente de Repsol en el Perú, Javier Rodríguez-Cuesta, ofreció, por supuesto, una versión diferente. Los pescadores, dice, están completamente cubiertos. Así lo dijo:

No puedo dar una cifra específica (de ayuda entregada) porque no son solo los pescadores y la situación es diferente de cada uno. Sí puedo confirmar que es de acuerdo con ellos y que cubren todas sus necesidades a corto plazo. Luego vamos a tener planes a medio y largo plazo. La ayuda es económica mediante unos vales canjeables en comercios. Es libertad suya en qué se lo canjean. No es exclusivamente en alimentos. Cada familia es libre de utilizar estos vales canjeables en lo que ellos deseen. Hemos llegado a acuerdos con más de 3 mil personas. Son ayudas principalmente económicas de subsistencia para estas semanas que no están pudiendo trabajar. El compromiso es a largo plazo para las poblaciones afectadas.

La limpiadora de pescado Gladys Bustamante Médico, de 45 años, vive una realidad diferente. Ella ofrece otro tipo de testimonio, desde la cruda realidad de los hechos. Así lo expresó:

Son varias limpiadoras perjudicadas. También los pinteros, los buzos, los que salen a pescar pescados pequeños. Justo en la mayor época de pesca del año de todas las especies. Mi esposo tampoco está generando ingresos. Yo llevaba intercalado 80 hasta 100 soles, pero ahora hay días que no hay nada. Y cuando gano algo, son 30, 40 soles. Esa es mi realidad.

Sin pescado, no hay vida.

Epicentro. Los pescadores del muelle de Ancón están entre los más afectados por el vertimiento de petróleo en Ventanilla. Foto: difusión

Datos

Cálculo. Repsol estimó que ha gastado 57 millones de euros (241 millones de soles en promedio) en la limpieza del mar y tierra contaminados con petróleo.

Dimensión. La empresa dice que el área contaminada es de 108 kilómetros.

Ministro Montoya: “La empresa no ha hecho nada”

El ministro del Ambiente, Modesto Montoya, informó que por escrito ha solicitado a Repsol que priorice la atención a las víctimas del derrame de petróleo, porque la suspensión de la actividad pesquera los perjudica económicamente.

“Nosotros hemos enviado una comunicación diciendo que deben apresurarse para atender a los afectados. Entiendo que se ha hecho un empadronamiento”, señaló Montoya.

”Nos da pena verificar que la empresa (Repsol) no ha hecho nada por aliviar el daño que ha causado económicamente a los pescadores. Y el Estado no se puede quedar con las manos cruzadas, algo se está haciendo. Y será la empresa la que tendrá que pagar después por ello”, dijo el ministro, sin ocultar su molestia.

El titular del Minam reportó que en el Poder Ejecutivo se han iniciado las coordinaciones necesarias para atender a los pescadores, porque han recibido informes de que no están siendo atendidos adecuadamente.

”Se ha hablado en el Consejo de Ministros de los pescadores y de las diferentes especialidades, como las mujeres que atienden las sombrillas, los que hacen turismo, etc. Todos nos estamos organizando para atender a la gente que está sufriendo. De todos ellos, el Estado se hará cargo. Sin embargo, y por supuesto, la factura será pasada a la empresa (Repsol) responsable del drama”, aseguró Montoya.