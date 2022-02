Fiscalía pide aumentar condena de Vladimir Cerrón

El fiscal anticorrupción de Junín, Ramón Vallejos Odría, ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia que la condena que recibió Vladimir Cerrón por negociación incompatible a 4 años de prisión suspendida en 2019, se cambie a cárcel efectiva y a su vez aumente a 4 años y 8 meses.

Este recurso de casación, que fue presentado en junio del 2021, será revisado por el pleno de la Corte el próximo cuatro de marzo desde las nueve de la mañana. En esta sesión, el grupo de jueces supremos liderado por César San Martín, decidirá si admite o no el recurso para que luego sea debatido en profundidad y se determine si corresponde o no el aumento de la pena contra el líder del partido político Perú Libre.

La solicitud del Ministerio Público obedece a que en octubre de 2019 la Sala de Apelaciones Transitoria de Junín ordenó en segunda instancia que la sentencia inicial de cuatro años y ocho meses de prisión efectiva dictada contra Cerrón sea reducida a solo cuatro años y de forma suspendida. Es decir, sin ingresar a la cárcel y con restricciones adicionales.

Ese mismo año, en agosto, el Quinto Juzgado Unipersonal de Junín había determinado la condena de encarcelamiento efectivo contra Cerrón y los exfuncionarios Juan Sulca Yauyos, Carlos Mayta Valdez y Henry López Cantorín, quienes “se interesaron de manera indebida en la aplicación del plazo n.º 3 de la obra ‘Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de La Oroya’ para favorecer al Consorcio Altiplano”. Producto de esta gestión se favoreció al consorcio con el pago de S/ 850.000.

Petición. Fiscal Ramón Vallejos plantea prisión efectiva para Cerrón y aumento de la pena. Foto: captura Justicia TV

En este sentido, depende de la Corte Suprema el futuro y la libertad de Vladimir Cerrón, pues la Fiscalía sostiene que no debió reducirse la pena sin considerar la gravedad de un delito de corrupción en funcionarios en ejercicio, como lo fueron Cerrón y otros gerentes regionales en Junín.

Miras a la prescripción

Según el reporte de la casación de la Fiscalía, que apunta al encarcelamiento de Cerrón, su defensa Guillermo Olivera Díaz pidió el 31 de enero último que “se declare prescrita la acción penal”, es decir, que se absuelva al fundador de Perú Libre por el tiempo transcurrido desde que habría cometido el presunto delito de corrupción.

Olivera respondió a este diario que “no he solicitado exactamente la prescripción. Pedí tres cosas: que la casación de la Fiscalía sea admitida para que se vea el fondo del asunto y determinar si hubo delito. Después de ello, se decidirá si prescribió el caso o no. Para nosotros no hay delito ni ha sido probado, y si los jueces supremos concuerdan con ello, se debe absolver a Vladimir Cerrón. Para nosotros, la presunta negociación incompatible venció el 20 de diciembre del 2020′′.

Hasta el momento, Cerrón tiene en curso diversas investigaciones en contra en las que se le imputa, por ejemplo, ser el líder de la red criminal ‘Los Dinámicos del Centro’. Además, el jueves 24 de febrero, el juez Guido Arroyo Ames decidirá si lo condena a 2 años y 11 meses de cárcel por desviar más de S/ 2 millones destinados a un proyecto de reforestación del valle del Mantaro desde 2012.

Condena por corrupción

En 2019, el Poder Judicial ordenó que Vladimir Cerrón y sus cosentenciados paguen, entre todos ellos, de manera solidaria, S/ 850.000 al Estado como monto de reparación civil.

Tras cumplir con el pago, la Fiscalía sostuvo que dicho dinero habría sido generado por actividades ilícitas provenientes de ‘Los Dinámicos del Centro’, por lo que el monto fue incautado en noviembre del año pasado.