Hildebrandt: El Congreso quiere decapitar a alguien decapitado, sacar a un Gobierno que ya no existe

El periodista César Hildebrandt se pronunció sobre la crisis política que vive el país y respecto al posible intento de la oposición del Congreso de vacar al presidente de la República, Pedro Castillo. En ese sentido, señaló que el Parlamento pretende sacar a un Gobierno que, bajo su punto de vista, ya no existe y calificó la situación de algo “surrealista”.

“Esta situación, en donde un Gobierno se declara casi incapacitado para gobernar, no lo había visto. Este Gobierno con un Congreso que quiere decapitar a quien ya está decapitado, que quiere sacar a un Gobierno que ya no existe, es surrealismo puro ”, señaló en una entrevista previa para La República.

Del mismo modo, sostuvo que pese a que se haya anunciado una tregua entre el Ejecutivo y el Legislativo previo al pedido de confianza, un sector del Parlamento no ha desistido en su intención de destituir al mandatario.

“ Quizás tengan afinidades en cuanto a agenda contrarreforma, pero lo que es notorio es que el Congreso quiere vacar a Castillo, sustituirlo porque no se siente representado en su figura . Es una guerra de guerrillas más que una guerra fría. No van a cesar en su empeño y Castillo tampoco va a cambiar demasiado su estilo oscurantista, así que es una tregua muy breve, frágil, táctica, no estratégica, que va a terminar en un enfrentamiento que considero inevitable”, expresó Hildebrandt.

Propuesta de nuevas elecciones

En referencia a la posibilidad de convocar a unas nuevas elecciones generales antes de que culmine el actual periodo del Gobierno y el Congreso, César Hildebrandt apoyó la idea y aseveró que el país “no da para más”.