Alfonso Chávarry señaló que debe evaluarse el uso de armas de serenos

Ante la propuesta que hizo el premier Aníbal Torres para que los agentes de serenazgo porten armas en la lucha contra la criminalidad, el ministro del Interior Alfonso Chávarry se refirió al tema desde Trujillo y señaló que se tiene que evaluar esta medida.

“ Tiene que evaluarse, es algo delicado el uso de armas. Deben pasar exámenes y varios procesos a las personas que van a usar las armas. En un proceso de evaluación ”, indicó Chávarry a la prensa.

El titular del Mininter también se refirió al supuesto gabinete en las sombras. “Yo que asisto a las reuniones del Consejo de Ministros no he detectado que haya un gabinete en la sombra, quien lo dice tiene que tener alguna prueba, pero no es así, no he visto nada de eso cuando he asistido a Palacio”, detalló.

PUEDES VER Autoridades esperan que se atienda pedido de emergencia a la seguridad ciudadana

Alfonso Chávarry presentará el próximo miércoles en el Consejo de Ministros la propuesta que le han hecho llegar los alcaldes y el gobernador de La Libertad, para que se declare en emergencia la seguridad ciudadana en esta parte del país. Pero mientras eso sucede, ya tienen un diagnóstico para empezar a elaborar las estrategias.

“ Se debe enfocar bien si es solo para Trujillo u otras ciudades de acuerdo a las necesidades, pero no queremos que solo sea por 45 días, porque pasa el tiempo y tenemos que pensar el después a esta medida. Por eso, paralelo a ello se tiene que trabajar en tres ejes principales: la prevención, en la investigación criminal y la represión ”, explicó el ministro.

Autoridades de La Libertad esperan que lo conversado con ministro del Interior no quede solo en una acta, si no que tomen acciones urgencia. Foto: Mininter

“Se necesita que funcione todo bien, que la Policía se vea apoyada por el Serenazgo, las juntas vecinales, que las autoridades hagan esa articulación para afrontar esta lucha contra la criminalidad. Voy a solicitar que el Ministerio Público y el Poder Judicial también se involucren en este trabajo, sin ellos no será posible todo el trabajo a realizar”, agregó.