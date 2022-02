Susel Paredes a Castillo: “Retire al ministro Silva, el Perú no merece este maltrato”

La congresista del Partido Morado Susel Paredes, a través de sus redes sociales, exigió al presidente Pedro Castillo destituir al ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Silva, de su cargo, debido a los cuestionamientos que pesan en su contra por la formalización de los autos colectivos, los extraños nombramientos y licitaciones en su cartera, entre otras medidas.

Al respecto, la parlamentaria expresó que el titular del MTC es el “intocable” del Ejecutivo y que, por ello, el país no merece “este maltrato”.

”Y el ministro de Transportes (Juan Silva) allí intocable. Presidente Pedro Castillo, retire al ministro Silva, el Perú no merece este maltrato. Fuera, ministro Silva”, escribió en Twitter.

Como se informó, la legisladora Paredes Piqué viene impulsando una moción de censura contra el ministro Juan Silva por cuestionamientos a su gestión. Hasta el momento, cuenta con el apoyo de 15 congresistas.

Paredes a Torres: Si quiere que repensemos nuestro voto, empiece sacando a Condori y a Silva

La congresista Susel Paredes (Partido Morado) manifestó su descontento con la permanencia del ministro de Transportes, Juan Silva, y el nombramiento del titular de Salud, Hernán Condori, y advirtió al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, que no darían el voto de confianza si ambos no son destituidos.