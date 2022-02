Montoya señala que Castillo cometería “traición a la patria” si convoca a la OEA, pese a que acudió a ella

El congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, señaló que el presidente Pedro Castillo incurriría en el delito de traición a la patria si convoca a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que apoye en la lucha contra la corrupción en el país.

No obstante, lo que el legislador omitió fue que también acudió a las oficinas de la OEA, en Estados Unidos, para tratar de exponer un supuesto fraude en el resultado electoral, que daba como ganador al entonces candidato Pedro Castillo, y pedir una intervención en el país. Finalmente, no fue recibido.

Al respecto, Montoya Manrique comentó que ningún organismo extranjero puede intervenir en los asuntos internos de un Estado. De darse, estaría perdiendo soberanía y se estaría incurriendo en traición a la patria, expresó el parlamentario.

“La OEA no puede instalarse en ningún sitio porque es un organismo extranjero que no tiene una acción directa sobre el país. No puede intervenir en asuntos internos. El país que se deja intervenir deja de tener soberanía. Es como traición a la patria”, dijo en declaraciones a la prensa.

La arremetida del exalmirante Montoya se da en respuesta a la iniciativa de Pedro Castillo, quien anunció que su Gobierno está preparando una carta para solicitar a la OEA la presencia de una misión internacional que apoye en la lucha contra la corrupción.