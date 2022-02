Pedro Castillo admite haberse sentido discriminado durante las elecciones

El presidente de la República, Pedro Castillo, admitió que se sintió discriminado durante la campaña de segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, en donde tuvo que enfrentar a Keiko Fujimori, la candidata de Fuerza Popular a quien finalmente derrotó por un estrecho margen.

“ Sí (me he sentido discriminado), durante la campaña, más que todo en la segunda vuelta que fue tan dura. Se leían algunos adjetivos en algunas pantallas, en la televisión, en la radio, hasta la forma en cómo hablo. Yo voy a seguir de esta forma, natural, conduciendo el país y no necesito disfrazarme, como lo dije en la campaña”, expresó el jefe de Estado en diálogo con el medio La Pizarra.

“Yo tengo el corazón sano, pero tengo la sangre de indio. Y sé que voy a hacer las cosas de la mejor manera. Es importante decir que hay una Constitución que nos trata a todos por igual, pero en la práctica no es cierto. Hay un grupo que la defiende cuando en sus mismos renglones se discrimina a un hombre del campo”, agregó, aunque no especificó a qué renglones de la carta magna se refiere.

Asimismo, el mandatario Castillo subrayó que “hoy el Perú tiene un presidente provinciano”. Además, señaló que desde su gestión van a trabajar por tener un país descentralizado, ya que actualmente “se ha centralizado la economía, la riqueza, los servicios y la educación en Lima”. Precisó que no se va doblegar en su lucha e hizo un llamado “a las más amplía unidad”.

Confirma que gabinete Torres se presentará el 8 de marzo

Por otro lado, durante su visita a Cajamarca de este sábado 19 de febrero, el presidente Pedro Castillo confirmó que el gabinete ministerial presidido por Aníbal Torres acudirá al pleno del Congreso el sábado 8 de marzo, como había propuesto la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva.

“Nos vamos a poner de acuerdo y nuestro doctor Aníbal Torres va a sustentar el 8 de marzo en el hemiciclo, con la finalidad de que se haga todo el esfuerzo de sacar los recursos que tiene este país para declarar en emergencia el sector Salud y Educación”, declaró a la prensa.

Hace un par de días, el mandatario le había solicitado al Congreso adelantar la sesión de investidura para el 28 de febrero, pero con sus recientes declaraciones todo indica que habría cambiado de opinión.