Jorge Montoya afirma que Renovación Popular no dará el voto de confianza

Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, indicó que su bancada política no otorgará el voto de confianza que solicitará el gabinete ministerial, liderado por Aníbal Torres, el próximo 8 de marzo ante el Pleno del Congreso. En declaraciones para La República, el congresista dijo que la negativa responde a que no hay ministros idóneos en la carteras.

“ No le vamos a dar la confianza porque hay ministros que no son idóneos en los cargos, tendrían que ser cambiados para darle la confianza (…) En mi caso, no estoy siendo oposición al gabinete que lidera el premier Aníbal Torres, lo que estoy realizando es control político a la idoneidad de los ministros”, dijo el vocero de Renovación Popular.

Jorge Montoya sostuvo que el partido de Perú Libre tiene vínculos en la conformación de este gabinete ministerial en relación a la falta de idoneidad de los funcionarios que ocupan los altos cargos del Ejecutivo.

Según dijo, “el partido oficialista siempre tiene vínculos con el Gobierno, así diga que no. Sobre todo, en la conformación del gabinete ”.

Sobre la tregua entre el Legislativo y el Ejecutivo, Montoya dijo que se debe conservar el diálogo pese a las discrepancias políticas. No obstante, la unidad entre ambos poderes del Estado llegaría si en la actualidad existiera idoneidad en los ministros.

“Si dimos una especie de tregua fue para conservar el diálogo que ya no existía entre el Congreso y el Ejecutivo por las ofensas que para mí había hecho el primer ministro Aníbal Torres al Parlamento, pero en la actualidad la unidad partiría en la idoneidad de los ministros que conforman el gabinete ministerial”, expuso.

Jorge Montoya: “La exviceministra de Transportes es una profesional calificada”

El vocero de Renovación Popular también lamentó la renuncia de Fabiola Caballero Sifuentes en el cargo de viceministra de Transportes, el último viernes 18 de febrero.

“La viceministra está renunciando porque hay irregularidades en el ministerio. Eso es suficiente para que cambien al gabinete. Ella es una persona proba en el cargo y está tratando de evitar atropellos”, indicó.