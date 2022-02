Cambios en el gabinete asegurarían el voto de confianza

Después de tres días de la anunciada tregua entre el Gobierno y el Congreso, y las primeras reuniones sostenidas entre el premier Aníbal Torres con las bancadas, se han manifestado posiciones parlamentarias sobre el voto de confianza al cuarto gabinete ministerial. Sin embargo, aún no se alcanzan los votos suficientes para que asegurar una posición favorable para el Ejecutivo.

No obstante, sí se ha logrado poner paños fríos a las confrontaciones que habían aumentado en las últimas semanas entre ambos poderes luego de la conferencia de la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, y las disculpas del jefe de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

La nueva relación fue reiterada por la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, este viernes a la prensa. “Es importante trabajar en unidad el Ejecutivo y el Legislativo. Son dos columnas vertebrales que tiene la gobernabilidad en el país y tenemos que pensar de esa manera. Una columna sin la otra columna no puede caminar. Tenemos que caminar agarrándonos de las manos”, dijo desde la ciudad de Lambayeque.

Aunque, por el otro lado, la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, reconfirmó que la denuncia constitucional que interpuso en contra de Alva seguirá su curso. Esta, junto con la que presentó Margot Palacios, de Perú Libre, no fueron priorizadas ayer por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

En el conteo previo de votos para el pedido de la investidura, cuyo debate fue programado para el 8 de marzo, las posiciones aún están por definirse. Se requiere de un mínimo de 66 votos para que el gabinete Torres continúa en funciones y el escenario por el momento es ajustado: 45 a favor, 44 en contra y 41 en evaluación. Dentro de este último conjunto, 18 podrían irse en contra de dar la confianza si no se efectúan los cambios en los ministros cuestionados. Los otros 23 de ese grupo que aún evalúa su postura también esperan las modificaciones en el gabinete, pero este no es un condicionante.

Posiciones encontradas

Perú Libre, Perú Democrático y Somos Perú anunciaron, luego de reunirse con el premier, sus intenciones de dar la confianza al equipo ministerial. A estos se sumarían el que podría usar el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, quien también es congresista de Juntos por el Perú, aun cuando en los anteriores pedidos de confianza no ejerció su voto.

Con respaldo de todos los integrantes de estas bancadas y el de Sánchez se alcanza 45 votos.

Por otro lado están las bancadas que aún no toman una posición definida, y algunas se orientan a favor y otras en contra, pero esta decisión dependerá de los cambios que tome el Ejecutivo. Algunos consideran que estos serán condicionantes.

Una de las primeras es Acción Popular (AP), cuyos votos definirán, nuevamente, el éxito que tenga el Ejecutivo en este periodo. Su vocero alterno José Arriola comentó a este diario que la posición que tomen en bloque será luego de la reunión que tengan con Aníbal Torres el 28 de febrero en la sede legislativa.

Pendiente. AP se reunirá el martes 22, pero tomarán una posición tras reunirse con Torres.

No obstante, desde su perspectiva, considera que hasta el momento la mayoría de su agrupación se muestra a favor de otorgar la confianza.

“Sí, hay ambiente favorable (para la confianza). Hay discrepancias, pero no es la mayoría”, indicó. Asimismo, comenta que en la reunión con el premier insistirán en que se efectúen los cambios dentro del gabinete, principalmente del ministro de Salud, Hernán Condori; Energía y Minas, Carlos Palacios. “Pero tampoco por una persona o dos vas a empañar todo un gabinete. (...) Si se da ese correctivo antes, sería mucho mejor para que todas las bancadas tengan un panorama más claro y otorguen la confianza”, dijo.

Por su parte, en Juntos por el Perú (JP) no se ha tomado una decisión aún, indicó su portavoz Ruth Luque, aunque en el documento que enviaron al Gobierno el último jueves precisaron esperar que el Gobierno retire a ministros y funcionarios que “no cumplan con el perfil adecuado”, y a los que tienen denuncias por violencia. Informaron además que tomarán la decisión luego de la exposición del gabinete. Torres comentó ayer al respecto y afirmó que los temas propuestos “van a ser tomados en cuenta”. La bancada no se ha opuesto a las anteriores ocasiones y tiene un representante en el Gobierno.

Podemos Perú (PP) también informó que la posición la tomarán luego de escuchar el discurso del gabinete en el Parlamento, sin embargo, Enrique Wong, miembro de esta agrupación y segundo vicepresidente de la mesa directiva de la entidad legislativa, anteriormente se mostró a favor de la confianza al gabinete. El que se ha mostrado en contra del gabinete Torres en ocasiones pasadas es Carlos Anderson, quien en los últimos meses vota de forma particular sin alinearse a la bancada.

En este escenario, los 15 de AP, los 4 de JP y los 4 de PP, que alcanzan 23 votos, podrían sumarse a los 45 a favor de otorgar la confianza, llegando a 68.

Por otro lado, se encuentran los grupos que podrían oponerse, entre ellos está Alianza para el Progreso (APP). Heidy Juárez comentó en RPP que no darán la confianza si no cambian a los ministros de Salud, Hernán Condori; Justicia y Derechos Humanos, Ángel Yldefonso; Transporte y Comunicaciones, Juan Silva; y Energía y Minas, Carlos Palacios. “No pueden continuar”, enfatizó. Por este motivo, la bancada al salir de su encuentro comunicó que el premier evaluaba esta medida.

Sin embargo, Eduardo Salhuana, vocero de la bancada, manifestó que “no hay un condicionamiento previo” en el caso de los ministros, “pero, sin duda, va a influir” en la posición que tomen el día del debate. Además, desliza la posibilidad de que, si no se ejecutan los cambios, apostarían por el rechazo. “Hay una mirada desfavorable al gabinete, no de todos, obviamente, hay que reconocer que hay gente competente”, expresó.

“Si todas las bancadas te dicen lo mismo y no corriges es que obviamente tienes otra estrategia. Entonces, lógicamente, la bancada va a tener que actuar en ese sentido”, reiteró.

El Partido Morado ha dicho de forma expresa que no darán la confianza, si no se decide la salida del ministro de Salud y el de Transportes y Comunicaciones. Hasta aquí, son 18 los votos que condicionan la confianza y si no se dan los cambios exigidos, votarían en contra.

Sin prisa. APP consideró que 8 de marzo era fecha prudente para que PCM cambie ministros.

Rechazan al gabinete

La no aceptación a dialogar por parte de la bancada Avanza País y Fuerza Popular es una muestra de que no darán el voto de confianza al gabinete Torres. A este grupo de dura oposición se suma Renovación Popular; no obstante, su vocero Jorge Montoya afirmó que la tregua, que no guarda relación, asegura, con el voto de confianza, y el cambio de actitud, se ha abierto a la posibilidad del diálogo. Comentó a este diario que invitarán a Torres a conversar luego de la semana de representación, pero condicionarán su voto a la salida de los ministros cuestionados y el retiro de la Asamblea Constituyente de la agenda del Gobierno. Sin embargo, señala que hasta el momento la mayoría de su bancada está en contra de dar la confianza.

Sumando el posible voto en contra de Anderson, y un voto de Carlos Anderson, se obtienen 44 en contra. Los 18 votos que condicionan sus votos podrían tornarse en negativa aumentando esta cifra a 62. El escenario a favor es mayor, pero muy ajustado. Quienes definirán la confianza son los que esperan cambios o gestos del Ejecutivo.

Debate se adelantaría

Un parlamentario de Acción Popular comentó que extraoficialmente miembros de la Junta de Portavoces ya analizan que, a pedido del presidente Castillo, se adelante el pleno para el pedido de la confianza al 2 o el 3 de marzo. Cambio que, hasta el momento, es apoyado por varias las bancadas. Wong manifestó que en los próximos días se reunirán para evaluar de forma oficial el adelanto de fecha.

No hay avance en reemplazo de ministros cuestionados

A pesar de que el primer ministro haya anunciado la revisión de los antecedentes de los ministros cuestionados, según fuentes de Palacio de Gobierno y en la Presidencia del Consejo de Ministros, en esta semana no ha habido fuertes movimientos sobre el tema.

Asimismo, indicaron que el tema lo maneja el mismo Aníbal Torres directamente con el mandatario Pedro Castillo, sin coordinar con los asesores presidenciales y el denominado “gabinete en las sombras”.

De acuerdo con las fuentes, al haber ministros vinculados a Vladimir Cerrón en el gabinete, estos se resistirán a los cambios que busquen iniciar en la PCM.

Castillo, Torres y otros ministros estuvieron el viernes de visita en Amazonas y Lambayeque.