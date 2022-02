Paredes a Torres: Si quiere que repensemos nuestro voto, empiece sacando a Condori y a Silva

La congresista Susel Paredes (Partido Morado) manifestó su descontento con la permanencia del ministro de Transportes, Juan Silva, y el nombramiento del titular de Salud, Hernán Condori, y advirtió al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, que no darían el voto de confianza si ambos no son destituidos.

“El Partido Morado ha sido enérgico diciendo ‘nosotros no le vamos a dar la confianza’. Somos el único partido que lo ha dicho, porque nosotros no negociamos cargos, no negociamos nada y tenemos una posición firme. Lo que le hemos dicho ayer al premier es, si quiere que repensemos nuestro voto, empiece sacando antes de llegar al día del voto de confianza al de Salud y al de Transporte. Esa es nuestra posición”, comentó a Exitosa.

Señaló también que su agrupación política, al ser de centro, se encuentran al medio de la situación haciendo críticas tanto al Legislativo como al Ejecutivo.

“Nosotros somos criticos con el Congreso. Hay congresistas que lo están haciendo mal. Pero también somos críticos con el Ejecutivo porque pensamos que es inadmisible que (siga) un ministro de Salud como este, que vende agüita a 300 soles aprovechándose especialmente de los más pobres, estafándolos, poniendo a un veterinario como asesor”, refirió.

Paredes opina sobre la tregua entre el Ejecutivo y el Legislativo

Al ser consultada sobre la tregua entre ambos poderes del Estado, Susel Paredes manifestó que “el Perú no está en guerra”, por lo que tanto el Gobierno como el Parlamento deben enmendar sus errores.