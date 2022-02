Susel Paredes a Beto Ortiz: Voy a denunciarlo por adjudicarme un delito que no he cometido

Susel Paredes, congresista por el Partido Morado, respondió a Beto Ortiz después de que el periodista la acusara de encubrir a Tiffany Gómez, quien fue exasesora de la parlamentaria y hoy purga nueve meses de prisión preventiva por el delito de abuso sexual en el que tuvo, al menos, tres menores de edad como víctimas. La actual legisladora ha indicado que denunciará al conductor de Beto a Saber y ha asegurado que nunca protegió a su extrabajadora.

Los descargos de Paredes se dieron durante una entrevista con Exitosa, la tarde de este viernes 18 de febrero. Solo un día antes, Beto Ortiz, a través de su programa en Willax, denunció que la congresista había usado sus influencias para evitar la presión mediática por el delito de Gómez. Esto; sin embargo, fue totalmente desmentido por la integrante del Congreso de la República.

El periodista en su programa del último 17 de febrero, después de mostrar un reportaje sobre el caso que implica a la exasesora de Paredes, acusó a la parlamentaria de no mencionar a la ahora presidiaria tras hacerse pública la sentencia. “El hecho de omitir el nombre del agresor en su comunicado es una manera de proteger a este criminal”, dijo el conductor.

Frente a este hecho, Paredes respondió al día siguiente. “Yo no he encubierto a nadie, voy a denunciar a Beto Ortiz porque me está adjudicando un delito que no he cometido, repudio la violación sexual de menores, nunca la he protegido, encubierto y esa persona esta presa”, precisó.

Este crimen había sido primero revelado por el semanario Hildebrandt en sus trece. En un informe publicado en su edición del último 11 de febrero, precisó que “Tifanny Gómez Gonzales, una activista trans que asesoraba a la congresista, fue apresada bajo la acusación de violar a tres menores. La lista de víctimas sería mucho más larga. El Poder Judicial ha ordenado nueve meses de prisión preventiva”.

