Pedido de Castillo a la OEA para enviar misión anticorrupción no lo va a beneficiar, aseguran expertos

En medio de investigaciones por presuntos actos de corrupción por parte de la Fiscalía a exfuncionarios cercanos al presidente de la República, Pedro Castillo, el jefe de Estado anunció el último jueves 17 de febrero que desde el Ejecutivo elaboraron una carta para solicitar a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que envíe una misión para investigar los niveles de corrupción en el país.

Posteriormente, la Cancillería anunció que ya estaba realizando las consultas pertinentes ante la Secretaría General de la OEA, con el propósito de “coadyuvar a la lucha contra la corrupción”.

En diálogo con La República, el exministro de Relaciones Exteriores Allan Wagner resaltó dos puntos sobre esta solicitud. El primero es que Castillo Terrones no ha sido claro en la manera en cómo pretende que la OEA ayude al país y el segundo es ver la disposición de la entidad internacional respecto al tema económico.

“ No está claro lo que el Gobierno quiere. Pide que lo ayuden a combatir la corrupción, pero no dice cómo. El Gobierno tendría que hacer un planteamiento que debe ser estudiado por la Secretaría General de la OEA y, en función de eso, ver si puede colaborar o no, además de ver con qué recursos se financiaría. No del punto de vista técnico, sino del punto de vista financiero”, manifestó el excanciller.

¿Es factible el pedido?

Para el experto en políticas publicas Vlado Castañeda, no es conveniente el pedido hecho por el jefe de Estado, pues enfatizó que Perú tiene mecanismos institucionales para investigar temas de corrupción.

“El país tiene mecanismos institucionales para ver esos temas, como la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, la Presidencia del Consejo de Ministros y la Secretaría de Integridad Pública . Además, tiene instituciones que pueden activar un trabajo conjunto de lucha contra la corrupción, como la Contraloría y la Procuraduría General”, señaló para este diario.

Asimismo, el especialista sostuvo que cuando un mandatario realiza esta clase de solicitudes a una entidad internacional como la OEA, es porque dichas herramientas ya se han usado y no resultaron, pero en este caso no es así.

“Yo creo que hay que agotar nuestra capacidad institucional y darle toda la priorización. Si el presidente quiere asumir ese liderazgo, que active la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y que él la presida y que él le dé todo el soporte”, añadió.

El director de Vox Populi, Luis Benavente, coincidió en que nuestro país cuenta con mecanismos que pueden cumplir la función de realizar investigaciones anticorrupción en las instituciones del Estado, por lo que resaltó que el llamado a la OEA sería solo una distracción.

“El Perú tiene sus mecanismos institucionales. Tiene comisiones investigadoras en el Congreso, tiene Fiscalía, tiene al Poder Judicial, tiene a la Contraloría, tiene a la Defensoría del Pueblo. Tiene instituciones que deben ver los temas de corrupción. Creo que buscar a la OEA simplemente es un distractor , creo que las acusaciones, denuncias y señales de corrupción son tan fuertes tiene que ser aclaradas dentro de las competencias de las instituciones peruanas”, dijo en analista político.

¿El pedido beneficiaría a Castillo?

En opinión de Castañeda, la acción del presidente Castillo, al intentar transparentar su cuestionada gestión, no ayudaría a beneficiar a su aprobación frente a la ciudadanía y a pocas semanas de que su gabinete ministerial acuda al Congreso a solicitar el voto de confianza.

“No lo va a ayudar hasta que la ciudadanía no vea gestos francos de cambio en el Gobierno. En contexto, el presidente tiene que mirar hacia adentro mismo sobre lo que está haciendo junto con su premier y si lo que están haciendo marca una pauta de integridad y si ellos dan gestos de integridad”

En ese sentido, el analista deslizó que el mandatario podría haber tomado esta decisión por estar “mal asesorado” y porque quizá tenga la intención de hacer una incidencia pública “pensando que la gente no conoce que el Perú ya tiene todos los sistemas institucionales”.

Por su parte, Benavente también consideró que este llamado hecho por Castillo Terrones no va a beneficiarlo en nada debido a la dinámica interna que tiene la política actual en el país.

“No creo que le beneficie, la política peruana tiene una dinámica interna que da como resultado una correlación que se expresa en apoyo o rechazo de la opinión pública a la función presidencial”, aclaró.