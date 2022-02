Los líderes populistas en América Latina: ¿Castillo se une a la lista?

En La Entrevista, Paola Ugaz conversó con el periodista Diego Fonseca sobre el populismo en América Latina.

AMLO enfrenta una crisis dramática. Cinco periodistas muertos y en vez de hablar del hecho, él critica a la prensa.

El otro día veía una entrevista que le hacían a uno de los hermanos de López Obrador con el que lleva enfrentado largo tiempo y hablaba que Andrés Manuel ha construido su existencia política nada más que alrededor de sí mismo.

López Obrador encarna esa figura central del populismo, es el líder que reclama culto y no permite que nada se le interponga en el camino, intenta que solo su visión de las cosas sea la que predomine, que su agenda se lleve adelante y lo que lo contradiga debe ser separado, superado, eliminado.

Para él, la prensa ha sido bondadosa cuando ha estado en la oposición y le brindaron espacio, predicó muchos elogios para muchos periodistas que hoy cuestiona porque no siguen estando cerca del líder.

Un líder populista no es pluralista por definición. Básicamente es autoritario y tarde o temprano termina por demostrar de qué están hechos y López Obrador está en ese proceso.

En El Salvador tenemos un caso muy parecido, pero ¿qué los sostiene? Si la prensa no está con ellos, y sienten que tienen que pelear para sostenerse, ¿qué legitimidad los acompaña?

La legitimidad que tienen es que la gente está muy cansada de todo lo que vino antes. Si los llamados líderes existen, es porque toda la oferta política ha fracasado de manera brutal como promesas que no se cumplieron por décadas, resultados subóptimos, mentiras tras mentiras.

Entonces encuentran en los discursos simplistas de los llamados líderes una posibilidad porque es un discurso muy cercano, simple, no es elaborado y es extremadamente sensitivo, conecta con la gente, no tiene que ver con la racionalidad política; sino con los sentimientos y afectos. Además, propone una idea. Mientras los otros discursos intentan presentar políticamente qué es lo que sucede con el país, el discurso del líder es inminentemente subjetivo, una utopía y ofrece la posibilidad de creer, de retornar a ese pasado glorioso que tuvimos como población o que vamos a recuperar el espacio perdido como nación.

En Perú, el centro casi no existe y tampoco se entiende a este presidente entre comillas de izquierda. En siete meses, el único cambio que ha visto el país son cuatro jefes de gabinete y nuevos ministros cada 10 días. ¿Qué pasa con el líder en Perú?

Perú es el caso del sistema que no es sistema; es decir, el nivel de pulverización que se produjo en la política peruana particularmente después de la acción de Alberto Fujimori devastó la política.

Ver el nivel de atomización y negación de la capacidad política me parece difícil de comprender. Uno comienza a ver el escenario y parece que todo el poder reside en el Congreso. Ellos no han notado que el sistema ya tocó fondo porque individualmente creen que pueden sobrevivir políticamente mientras no sean los que pongan la cabeza para ser presidente de la República.

¿En qué momento se jodió el Perú? Hace bastante tiempo. Castillo para mí representa el último intento propio de la sociedad de darse una respuesta a los múltiples fracasos y el Perú ya tuvo varios en estos 20 años o 30 si quieres, incluido el neopopulismo de Fujimori. Es un hombre con carisma, pero no solo necesitas carisma tienes que tener alguna capacidad política.

Todo el poder político de Castillo descansa en Vladimir Cerrón y no va a hacer fácil para poder gobernar. Es un hombre muy poco preparado si quiera para gobernar un municipio, es una situación de riesgo en la que tienes un presidente débil y un Congreso que apenas vea la oportunidad se lo quitará de encima.

Una de las características de estos líderes populistas es que dejan a la mujer de lado.

Si hablamos de términos de populismo este está hecho por hombres, incluso cuando las mujeres se vuelven lideres populistas, como el caso de Cristina Kirchner, se masculinizan en términos de que se ponen más cercanas a cómo actuaría un macho.

En sí es muy difícil que las mujeres se lleven bien con el populismo porque es antes que nada un discurso discursivo que está basado íntimamente en la lectura de un solo individuo y por la construcción de un líder que quiere permanecer en el poder y, para ello, será oportunista. El feminismo es un movimiento antagónico al populismo.