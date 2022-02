Silva afirma que denuncia por violencia familiar en su contra se trató de una “desavenencia familiar”

El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, indicó que no había cometido ningún acto de violencia en contra de su esposa o de sus hijos, tal como señala la denuncia que presentó esta el 28 de marzo del 2021. Así, aclaró que en su momento tuvo una discusión con ella y que su abogado la asesoró mal.

“Como siempre sostuve, no hubo ningún tipo de maltrato, y se trató de una falsa denuncia. Así lo señala Sánchez Córdova, quien en su declaración jurada afirma que los hechos denunciados nunca sucedieron, y que la denuncia fue motivada por un mal asesoramiento que recibió en ese momento tras una desavenencia familiar ”, precisa a través de un comunicado, este viernes 18 de febrero.

Como lo menciona el escrito, Norma Sánchez Córdova emitió una declaración jurada retractándose de la denuncia, donde además niega que sus hijos hayan sido víctimas de agresión o violencia física.

“Ella agrega que en su momento me ofreció disculpas por haber proporcionado a la Policía una información que no se ajustaba a la verdad, y que actualmente me viene perjudicando en mi calidad de titular del MTC ”, expone.

El ministro de Transportes aseveró que, incluso, la madre de sus hijos realizó la aclaración para salvaguardar “la armonía y la relación cordial que actualmente sostenemos como padres”. En tanto, Silva resaltó su rechazo ante toda forma de violencia.

“Desde aquí, deploro cualquier tipo de maltrato o violencia familiar, y reitero mi compromiso de seguir trabajando por el bienestar de todos los peruanos y peruanas”, añadió.

Denuncia contra Juan Silva

Como informó un reportaje de Cuarto poder en agosto del 2021, un documento policial daba a conocer que Norma Sánchez Córdova fue agredida física y psicológicamente, según su testimonio .

Esto ocurrió en su casa de Puente Piedra, cuando estaban enfrascados en una discusión.

¿Dónde pedir ayuda ante casos de violencia contra la mujer?

Si ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.