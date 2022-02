Jorge Muñoz: “Yo no daría el voto de confianza porque hay ministros cuestionados”

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se pronunció sobre la investidura que solicitará el gabinete ministerial que preside Aníbal Torres ante el Pleno del Congreso el próximo 8 de marzo. El burgomaestre, en declaraciones para la prensa, dijo que, ”si fuera congresista, no daría el voto de confianza porque hay ministros cuestionados ”.

“Yo no le daría el voto de confianza porque hay una serie de ministros que están cuestionados y vemos que hay falta de capacidad, aparte del cuestionamiento, en esos ministros. No voy a entrar a hacer un análisis de quiénes son los cuestionados, pero lo que tenemos que hacer es buscar construir gabinetes, tomar decisiones, para el beneficio de los ciudadanos”, señaló Muñoz.

Jorge Muñoz mencionó que las autoridades deben buscar “la unidad y trabajar en conjunto a favor de todos los peruanos” en relación a la tregua entre el Congreso y Ejecutivo tras la crisis política generada por las discrepancias entre ambos poderes.

Jorge Muñoz: 59,1% desaprueba la gestión del alcalde de Lima

La encuestadora CPI realizó un sondeo en el que consultó a la población sobre la actual gestión que desempeña Jorge Muñoz como alcalde de Lima. El estudio de la opinión pública, que se efectuó entre el 3 y el 11 de febrero del presente año, contó con un total de 3.500 entrevistas a nivel urbano y rural.

El resultado dejó ver que un total de 59,1% desaprueba su gestión. No obstante, el 23,2% de encuestados sí aprueba su labor como alcalde, mientras que el restante (17,7%) no sabe o no opina.