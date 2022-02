Betssy Chávez: “Siento que el tiempo para pedir la confianza es demasiado, hasta el 8 de marzo”

La ministra de Trabajo, Betssy Chávez, se refirió al pedido de confianza que tendrá que realizar el gabinete que integra ante el Congreso el próximo 8 de marzo y señaló que el plazo es demasiado largo, lo cual la lleva a pensar que lo que pretenden es aumentar el ruido político. Chávez remarcó que si existen cuestionamientos hacia algún ministro miembro del gabinete presidido por Aníbal Torres, el espacio democrático para hacerlo es el Pleno y no las redes sociales.

“ Siento que el tiempo para pedir la confianza es demasiado, hasta el 8 de marzo . Si los congresistas tienen cuestionamientos contra algunos miembros del gabinete, entonces el espacio democrático para que lo digan y se baje el ruido político es el pleno del Congreso. Si ellos quisieran bajarle el ruido político, pues vamos al Pleno. Allí, ellos dirían: “Sabe qué, señor ministro tal, no estoy de acuerdo con usted”, y allí se ventila. Ese es el espacio democrático (...) ¿Por qué dejar que crezca la especulación a través de sus declaraciones, en Twitter, en Facebook, en medios de comunicación”, dijo la titular del MTPE en diálogo con La República.

Asimismo, cuestionó que las intenciones del Congreso con respecto a la fecha en que se conocerá si se le entrega o no la investidura al nuevo gabinete serían parte de un cálculo político.

“¿Por qué hasta el 8 de marzo? ¿Qué esperas hasta esa fecha? ¿A quién quieres desgastar? Veo una acción pensando en otra. Veo en el asunto cálculo tras cálculo . No siento que se esté colocando primero al país, a los ciudadanos de a pie”, aseveró.

Por otro lado, rechazó la actitud de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, María del Carmen Alva, por no despojarse de su etiqueta partidaria al viajar a España para criticar el Gobierno del jefe de Estado, Pedro Castillo.

“Creo que la Mesa Directiva del Congreso debería ser el espacio para que se respete el pluralismo político. Uno, cuando asume la presidencia o un cargo, debe decir “me despojo de mi etiqueta partidaria”, dejo de pensar en el metro cuadrado de soberbia política y decido trabajar por la diversidad de ideologías que existen en el país. Y lo voy a hacer en el año que me corresponde, según el reglamento. Pero si tú como miembro de la Mesa Directiva viajas a España o a Estados Unidos y das comentarios desde tu hígado, entonces algo está mal. Tú no te representas a ti solo, pues, representas el pluralismo político e ideológico de un Congreso, que es el primer poder del Estado y no puedes tirarle barro a nivel internacional ”, enfatizó.

Finalmente, Chávez consideró que la palabra del Congreso no es firme y criticó la respuesta de Avanza País, que mencionó que solo se sentaría a conversar si retiraban las denuncias en contra de sus colegas. Ante ello, negó que tenga intenciones de dar marcha atrás.