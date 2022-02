Betssy Chávez: “No voy a retirar ninguna denuncia, ni la de Maricarmen Alva ni la de Patricia Juárez”

¿Habrá tregua?

¿Tregua? Eso lo vengo leyendo en los diarios…

¿No hay choque de poderes?

Creo que sí lo hay, no podemos cerrar los ojos a esto.

¿Qué espera entonces de estas posiciones, la del Congreso y la del Ejecutivo?

Siento que el tiempo para pedir la confianza es demasiado, hasta el 8 de marzo. Si los congresistas tienen cuestionamientos contra algunos miembros del gabinete, entonces el espacio democrático para que lo digan y se baje el ruido político es el pleno del Congreso. Si ellos quisieran bajarle el ruido político, pues vamos al Pleno. Allí, ellos dirían: “Sabe qué, señor ministro tal, no estoy de acuerdo con usted”, y allí se ventila. Ese es el espacio democrático.

Pero no van por allí.

No, entonces, ¿por qué dejar que crezca la especulación a través de sus declaraciones, en Twitter, en Facebook, en medios de comunicación, rajando de un miembro del gabinete, y de otro? Ahí se ve el gesto de no querer ningún tipo de tregua. Repito mi pregunta: ¿por qué esperar al 8 de marzo? Si quisieran ser más responsables con la política del país, dirían mañana nos vamos al Pleno y mañana definimos el tema de la confianza.

¿Cree que hay algo detrás?

¿Por qué hasta el 8 de marzo? ¿Qué esperas hasta esa fecha? ¿A quién quieres desgastar? Veo una acción pensando en otra. Veo en el asunto cálculo tras cálculo. No siento que se esté colocando primero al país, a los ciudadanos de pie. En esta legislatura, que se ha prorrogado dos meses más, lo que no veía hace más de 5 años, ya estamos en febrero, ¿acaso han sacado leyes en favor de la reactivación económica, de la presencialidad, de cómo disminuimos la inseguridad ciudadana? ¿Qué se ha sacado? Solo lo que afecta la figura presidencial y por ende el sistema presidencialista del país, que queda poco porque cada vez más no semejamos a un sistema parlamentarista.

En el bloque conservador, mientras unos piden tregua, otros dicen que no la darán.

Mira, como muestra, un botón. Yo creo que la Mesa Directiva del Congreso debería ser el espacio para que se respete el pluralismo político. Uno, cuando asume la presidencia o un cargo, debe decir “me despojo de mi etiqueta partidaria”, dejo de pensar en el metro cuadrado de soberbia política y decido trabajar por la diversidad de ideologías que existen en el país. Y lo voy a hacer en el año que me corresponde, según el reglamento. Pero si tú como miembro de la Mesa Directiva viajas a España o a Estados Unidos y das comentarios desde tu hígado, entonces algo está mal. Tú no te representas a ti solo, pues, representas el pluralismo político e ideológico de un Congreso, que es el primer poder del Estado y no puedes tirarle barro a nivel internacional.

¿Cree que las actitudes de Alva ahondan la crisis política?

La señora Alva, Lady Camones, Patricia Chirinos, de la Mesa Directiva, tienen que reflexionar en las acciones y gestos que tienen. No basta solo que lo digan, sino que lo hagan. Es decir, si una palabra no va acompañada de una acción, no tiene ningún tipo de sustento.

Igual es para el Ejecutivo.

Y es lo que ha indicado el premier Torres en un acto de humildad. Ha tenido el gesto, la buena voluntad, y dijo: “Si tengo que pedir disculpas, lo hago”. No se hace problemas. Y va, busca el diálogo, manda los oficios, como corresponde. Pero ante eso sale un comunicado de Avanza País, que dice: si la ministra Chávez no retira la denuncia constitucional, no nos sentamos a conversar. Qué poco les dura la palabra.

Están condicionando que usted retire su denuncia.

A mí no me van a venir a chantajear a estas alturas. Yo no puedo accionar mis funciones de parlamentaria porque a ellos no les parece, ¡qué tal raza!

Pero desde el Ejecutivo también debe venir mucha autocrítica, ¿no? Cuatro gabinetes en corto tiempo, es incomprensible.

Hay situaciones que se deben mejorar, sin duda, sin duda. Y el mea culpa es sano. Ha habido decisiones que se han podido tomar mejor. Ha habido errores, pues, y se han corregido. Y si va a haber errores, hay que seguir corrigiéndolos, y creo que el presidente en una de las entrevistas que dio lo explicó. Uno está aquí aprendiendo de manera constante. Eso es un acto de humildad. Uno aprende todos los días, uno no puede saberlo todo.

La permanencia de algunos ministros cuestionados, por ejemplo.

No voy a entrar a tratar sobre cada ministro, sería desleal. Pero si los parlamentarios tienen alguna crítica, que lo expongan en el voto de confianza. Tienen toda la prerrogativa de emitir su voto. Lo que sí sería tragicómico es que te tiran piedras hasta el 8 de marzo y ese día digan, ah, ya, te voy a dar el voto de confianza.

Entonces detrás del abrazo de Waldemar Cerrón con Alva, ¿cree que hay mucho más que el retiro de denuncias?

Ayer (miércoles) la presidenta del Congreso en ningún momento convocó al vocero de mi bancada (Perú Democrático), Carlos Zeballos. Tampoco convocó a la vocera de JP. Y sí convocó a Waldemar Cerrón. Discúlpame, pero Waldemar Cerrón no es mi vocero y no creo que sea el representante de toda la izquierda parlamentaria.

¿A qué está jugando entonces Waldemar Cerrón?

No lo sé, no voy a dar ningún tipo de comentario sobre él. Creo que la gente puede evaluar el abrazo que le dio Bellido a Alva, el que le dio Waldemar a Alva. Cada político traza su camino. Por el abrazo que le dio a Alva que él responda. O que su hermano diga que es otro “abrazo circunstancial”.

¿Retirará su denuncia?

No voy a retirar absolutamente ninguna denuncia. Ni la de Alva, ni la de Patricia. Creo que jurídicamente tengo razón.

Entonces, ¿no es posible hablar de tregua?

Si la tregua está supeditada a que retire mi denuncia, en definitiva, no.

Si se lo piden como un gesto político...

¿Como un gesto político?... Ah, caramba, a mí no me van a poner como la “mala del cuento”. Si quieren un gesto político, que mañana mismo traten el voto de confianza, o el sábado, o domingo, o lunes. ¿Cuál es el problema? Si la función parlamentaria es todos los días. Puede ser a medianoche, en la madrugada. ¿Cuántas leyes no se han hecho entre gallos y medianoche? ¿Y ahora no se puede, no hay tiempo?

¿Y si el premier Torres le pide que retire la denuncia?

Voy a ser bien clara en esto, no voy a retirar ninguna de las dos denuncias que he presentado, ninguna.

¿Y si se lo pide el presidente Castillo?

Reitero: no voy a retirar ninguna denuncia constitucional.

Seguirá su curso.

El curso que corresponde. Si alcanzo los votos o no, esa acción está dentro de los marcos del Congreso. No voy a permitir ningún tipo de chantaje del Parlamento ni de ninguna bancada. A mí no me van a venir a condicionar. Si están acostumbrados a condicionar, se equivocaron conmigo. ❖