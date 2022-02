Betssy Chávez: “Las señoras Alva, Camones y Chirinos tienen que reflexionar en las acciones que tienen”

La ministra de Trabajo, Betssy Chávez, se pronunció sobre la actitud por parte de la oposición contra el Ejecutivo e hizo un llamado a que los miembros de la Mesa Directiva fomenten un espacio donde se respete el pluralismo político. En ese sentido, la funcionaria instó a que la presidenta de la institución, María del Carmen Alva, y las vicepresidentas Lady Camones y Patricia Chirinos reflexionen sobre su accionar.

“Yo creo que la Mesa Directiva del Congreso debería ser el espacio para que se respete el pluralismo político. Uno, cuando asume la presidencia o un cargo, debe decir ‘me despojo de mi etiqueta partidaria’”, indicó en una entrevista previa para La República.

“ La señora Alva, Lady Camones, Patricia Chirinos, de la Mesa Directiva, tienen que reflexionar en las acciones y gestos que tienen . No basta solo que lo digan, sino que lo hagan. Es decir, si una palabra no va acompañada de una acción, no tiene ningún tipo de sustento”, agregó.

Asimismo, se refirió a los pedidos por parte de la bancada de Avanza País para que retire las denuncias que interpuso en contra de Alva Pietro, tras la reunión que tuvo con diversos parlamentarios en un hotel miraflorino, y contra Chirinos Venegas por las expresiones que tuvo contra el presidente Pedro Castillo.

“A mí no me van a venir a chantajear a estas alturas. Yo no puedo accionar mis funciones de parlamentaria porque a ellos no les parece, ¡qué tal raza! (...) No voy a retirar absolutamente ninguna denuncia. Ni la de Alva, ni la de Patricia . Creo que jurídicamente tengo razón”, aseveró la titular del Ministerio de Trabajo.

Chávez: “Siento que el tiempo para pedir la confianza es demasiado”

En otro momento, Betssy Chávez cuestionó la fecha que fijó el Parlamento para que el gabinete ministerial acuda a solicitar el voto de confianza (8 de marzo) y aseguró que el tiempo para realizar el pedido es demasiado.

