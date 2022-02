AAR sobre Castillo: “Se mueve entre la ineptitud y la influencia”

Pedro Castillo pedirá apoyo a la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la lucha contra la corrupción, así lo informó el diario La República. Augusto Álvarez Rodrich señaló que este es el planteamiento más insólito que ha hecho el mandatario.

El periodista sostuvo que el Perú ya tiene instancias que investigan los hechos de corrupción de este y pasados gobiernos, por lo que pedir una comisión investigadora es desacertado.

“Estamos preparando una carta para enviar a la OEA para que, desde la OEA, una misión internacional venga y se instale en el Perú para que luche contra la corrupción”, manifestó desde el distrito de Incahuasi, en Lambayeque.

No obstante, no es la única iniciativa que AAR calificó de absurda. Castillo Terrones, mediante un tuit, se pronunció sobre el alza de los peajes. “Estamos evaluando los contratos de cada concesionaría que eleve arbitrariamente sus costos. No permitiremos que incrementos irregulares perjudiquen la economía de los peruanos”.

AAR explicó que el alza de peajes es consecuencia del cumplimiento del contrato que poseen estas empresas, como la que dirige la Línea Amarilla. Agregó que estos incrementos están supervisados por la Ositran.

“Haría bien el presidente en informarse porque dice una serie de tonterías cotidianamente”, precisó.

Por otro lado, Bloomberg informó que el Perú desplazó a Chile como el país con la economía más estable de América Latina. En este sentido el jefe de Estado alegó que “la confianza en la economía del país y sus sólidos fundamentos macroeconómicos se refleja y ratifica en estos resultados.

“Es conmovedor el entusiasmo que tiene Pedro Castillo por el modelo económico neoliberal, el cual pretende destruir”, dijo Rodrich.

El perfil de Castillo

Distintos medios nacionales e internacionales han dado cuenta del perfil y postura política de Pedro Castillo. Por ejemplo, la editorial del Financial Times relató todos los desatinos del presidente y llegó a la conclusión que el Perú necesita “un nuevo comienzo político”.

Asimismo, ABC en su informe titulado “Castillo, acusado de dirigir una ‘ineptocracia’ en Perú”, ofrece datos interesantes para conocer quién es la persona que dirige el país. El artículo de Paola Ugaz precisa que “es un profesor al que le gusta aprender, el cual ha cambiado un ministro cada 10 días”.

El periodista Juan Diego Quesada, de El País, explica cómo el líder de Perú Libre es informado por sus asesores mediante documentos en Word, los cuales poseen los titulares de los principales diarios a nivel nacional e internacional. “Fuera se derrumba el Perú, pero ahí, en la oficina de Pedro Castillo, parece que no pasara nada”, se lee en el artículo.

Por último, el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, brindó una entrevista exclusiva a Hildebrandt en sus trece. El sentenciado exgobernador de Junín sostuvo que “Castillo es muy influenciable”.

“Un presidente que se mueve, como dicen los reportajes, entre la ineptitud y la influencia de un grupo muy cercano a él que no gobierna pensando en el país”, finalizó.