Aníbal Torres sobre renuncia de viceministra de Transporte: “¿Por qué no lo hizo antes?”

El primer ministro, Aníbal Torres, se refirió a la renuncia de la viceministra del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), Fabiola Caballero Sifuentes, quien presentó su carta de dimisión al titular de la cartera, Juan Silva, aduciendo que la institución se ha “convertido en una aparente agencia de empleos”.

Al respecto, el jefe del gabinete ministerial, en un primero momento, reconoció que no estaba al tanto de la renuncia. Sin embargo, cuestionó que el alejamiento de la exfuncionaria se produzca en estos momentos y no antes. No obstante, indicó que procederán con las investigaciones para determinar si se produjo “algo anómalo en las contrataciones” del personal.

“Recién me entero de esa renuncia. ¿Por qué no renunció antes? ¿Por qué está renunciando ahora? (...). Este hecho será materia de investigación para ver si allí hay algo anómalo con las contrataciones. Lo cierto es que... estas personas, que renuncian a última hora, ¿por qué no lo hicieron antes?”, declaró en conferencia de prensa.

Asimismo, Torres Vásquez expresó que Caballero Sifuentes se suma al grupo de exfuncionarios que actuaban en contra de la estabilidad presidencial, en referencia a la reciente dimisión del exviciministro de Justicia, Gilmar Andia.

“Sucede lo mismo que ocurrió en el Ministerio de Justicia, con una renuncia que la hace a última hora, para sumarse a aquel grupo que estaba actuando en contra de la estabilidad presidencial. Pero esas cosas ocurren. En política esas cosas no son extrañas”, manifestó el primer ministro.

Viceministra presenta su renuncia y califica al MTC como “una aparente agencia de empleos”

La viceministra de transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Fabiola Caballero Sifuentes, presentó su carta de renuncia al titular de esa cartera, Juan Silva Villegas, en medio de los cuestionamientos tras ser ratificado en el puesto.

La funcionaria inició su descargo comunicando la decisión de no permanecer más en dicho puesto. “Me dirijo a usted con la finalidad de comunicarle mi decisión de renunciar irrevocablemente al cargo de confianza de viceministra de Transportes, el cual he venido ejerciendo desde mi designación mediante resolución suprema N° 013-2021-MTC, de fecha 9 de noviembre de 2021″, escribió.