Torres sobre el ministro de Justicia: “Las denuncias últimas no eran de mi conocimiento”

El jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres, mencionó que no estaba al tanto de las denuncias contra el ministro de Justicia, Ángel Yldefonso, que se dieron cuando fue procurador adjunto de Áncash. En esa línea, manifestó que iba a investigar y conversar con él sobre ello para tener un panorama claro, pero resaltó que este no poseía ninguna sentencia firme.

“ Las denuncias últimas no eran de mi conocimiento, que tenía denuncias en el ejercicio de la Procuraduría, no las conozco . Hay que investigar. Voy a hablar con él de qué se trata, pero en todo caso no tiene ninguna sentencia, no tiene ninguna acusación constitucional ni tiene ninguna sanción administrativa. No tiene antecedentes penales, judiciales”, expresó a la prensa este viernes 18 de febrero.

Como se informó, Yldefonso tiene 70 denuncias administrativas en su contra, pues habría cometido irregularidades cuando fue procurador de Áncash, dejando en indefensión al gobierno de la mencionada región.

Al ministro de Justicia se le acusa de no haber cumplido sus funciones, por lo que se presentaron denuncias por procesos de remuneraciones salariales, contenciosos administrativos, acciones de cumplimiento de obligaciones para entregar dinero y otros casos más.

No obstante, Torres justificó la permanencia del titular del Minjus en el gabinete ministerial, pues afirmó que puede estar denunciado, pero no se ha comprobado aún su responsabilidad.

“Vamos a evaluar. Las denuncias se pueden presentar en el ejercicio de la función. No hay juez que no se haya quejado ante órganos de Gobierno. Otra cosa es que el órgano de Gobierno lo haya sancionado. El ministro de Justicia no tiene eso, pero no estoy diciendo que no se va a investigar ”, refirió.

Torres se someterá a decisión del Congreso sobre confianza

En otro momento, Aníbal Torres comentó sobre las reuniones que mantuvo con las diferentes bancadas del Congreso, y sostuvo que va a acatar la decisión que tomen sobre el voto de confianza.